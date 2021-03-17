جوزيف عطية يكشف تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة الراحلة ريم غزالي (فيديو)

كشف الفنان اللبناني جوزيف عطية تفاصيل الأيام الأخيرة للفنانة الجزائرية ريم غزالي، التي وافتها المنية اليوم الأربعاء، بعد صراع مع مرض السرطان.

وقال عطية إن ريم غزالي فقدت الوعي خلال الفترة الأخيرة، ولم يعد قادرًا على التواصل والتحدث معها، وكان يطمئن عليها من خلال شقيقتها أو والدتها التي تربطها صداقة بوالدته منذ أن كانا زملاء ببرنامج ”ستار أكاديمي“.

وأكد المطرب اللبناني– في مداخلة هاتفية تلفزيونية- أنه كان دائمًا يتحدث معها بعد مرضها بالسرطان لولا فقدانها للوعي مؤخرًا، لافتًا إلى أنه بعد إجرائها أول عملية في الرأس أرسلت له صور العملية ووقف بجوارها.

وشدد جوزيف عطية على أن خبر وفاتها ”مفجع“ بالنسبة لكل أصدقائها وجميع طلاب ”ستار أكاديمي“ من زملائها الذين كانت تربطهم صداقة بها، يشعرون بصدمة وحزن شديد.

وتوفيت الفنانة الجزائرية ريم غزالي، إحدى نجمات برنامج ”ستار أكاديمي“، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 38 عاما، بعد معاناتها من مرض عضال.

ونشرت سلمى غزالي مقطع فيديو عبر صفحتها على إنستغرام، أعلنت فيه وفاة شقيقتها التي وصفتها بـ ”غزالة الجزائر“.

وظهرت سلمى غزالي في مقطع مصور تطلب فيه الرحمة لأختها، معلنة مفارقتها الحياة منذ لحظات، وقالت: ”إن الابتسامة لم تفارقها، لأنها تعلم بأن الله اختار لها الأفضل وهو أرحم وأكرم“.

وقالت سلمى: ”من دقائق قليلة فارقتنا غزالة الجزائر… الله يرحمك يا حبيبتي يا ريم“.