نجل مشاري البلام يستكمل مشاهد والده الراحل في مسلسل "بيت الذل"

استكمل صالح نجل الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام، تصوير المشاهد المتبقية لوالده في مسلسل ”بيت الذل“ المقرر عرضه في رمضان القادم في أول تجربة تمثيلية له والوقوف أمام الكاميرا .

وكشفت الفنانة الكويتية صمود الكندري أن صالح شارك معهم بتصوير آخر مشاهد المسلسل بعدما كان فريق العمل يعاني من ورطة بسبب وفاة الراحل مشاري البلام قبل تصوير المتبقي له من مشاهد المسلسل.

وقالت صمود الكندري في منشور عبر صفحتها بموقع ”إنستغرام“: ”صالح مشاري البلام شكرا لوجودك في مسلسل الراحل فقيدنا مشاري البلام شكرا لتواجدك بالعمل في آخر أيام التصوير.. ظهورك مميز وله بصمه رحم الله والدك وأطال الله بعمرك“.

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وكان الفنان والإعلامي الكويتي عبد الله الطليحي، قد تحدث عن مصير المشاهد المتبقية للراحل الفنان مشاري البلام في مسلسل ”بيت الذل“، الذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، موضحا أن ”مؤلف العمل سيجري بعض التعديلات على النص كي يجد مخرجا من هذا المأزق، خاصة أنه لا يمكن أن يستعين بفنان آخر لعمل الدور“.

وقال الطليحي، في تصريحات تلفزيونية: ”والله إحنا في ربكة كبيرة ومو عارفين شو هنسوي خاصة أنه الموضوع ده صار معانا قبل كده لما الفنان عبدالله علي توفى وكان عنده مشاهد كتيرة.. والراحل مشاري البلام ما زال عنده مشاهد كتيرة وفي مشاهد تانية مربوطة معي“.

وتابع: ”عادة في مثل هذه الظروف بنخلي الكاتب يتدخل لتعديل الحوارات عشان يعدل النص.. خاصة أن مشاري قام بتصوير كم كبير من المسلسل.. عشان كده ما نقدر نغيره أو نجيب حد تاني يعمل الدور لأنه هيترتب على ذلك تكاليف إضافية إذا جبنا فنان تاني“.