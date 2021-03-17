وفاة الفنانة الجزائرية ريم غزالي

توفيت الفنانة الجزائرية ريم غزالي، إحدى نجمات برنامج ”ستار أكاديمي“، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 38 عاما، بعد معاناتها من مرض عضال.

ونشرت سلمى غزالي مقطع فيديو عبر صفحتها على إنستغرام، أعلنت فيه، وفاة شقيقتها التي وصفتها بـ ”غزالة الجزائر“.

وظهرت سلمى غزالي في مقطع مصور تطلب فيه الرحمة لأختها، معلنة مفارقتها الحياة منذ لحظات، وقالت: ”إن الابتسامة لم تفارقها، لأنها تعلم بأن الله اختار لها الأفضل وهو أرحم وأكرم“.

وقالت سلمى: ”من دقائق قليلة فارقتنا غزالة الجزائر… الله يرحمك يا حبيبتي يا ريم“.

https://www.instagram.com/tv/CMhG_ziF75H/?igshid=14dqqgth2fkcw

من جهته، كتب زوجها المنتج نبيل بن ناصر على حسابه على فيسبوك: ”الله يرحمك زوجتي العزيزة، إن شاء الله من أهل الجنة“.

وقبل أسبوع، أعلنت الفنانة الجزائرية سلمى غزالي عودة مرض السرطان لشقيقتها، ريم غزالي، بعد تعافيها منه.

وطالبت سلمى متابعي شقيقتها ومحبيها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الدعاء لريم التي تعالج في فرنسا منذ عام 2019، وكتبت على إنستغرام: “لطالما أردت توفير أحسن طاقة لك، لذلك قررت مرارا وتكرارا الاستغناء عن مواقع التواصل من أجل حمايتك، لطالما احترمت فيك عدم استغلال الضعف والمرض من أجل الشهرة.. صعب أن أراك مريضة وأن تكون مهمتي أن أطمئن الناس عليك“.

وأضافت: “أراك بأشد الحاجة إلى الدعاء، أتمنى الدعاء لها بالشفاء يا محبي ريم غزالي… غزالة الجزائر في حاجة لدعائكم لعل الله يستجيب“.

وشاركت وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية، مليكة بن دودة، حينها المنشور التضامني مع الفنانة الجزائرية ريم غزالي، التي كانت تصارع مرض السرطان منذ عامين، وكتبت الوزيرة: ”كل تضامني معك أيّتها الفنانة المقبلة على الفرح، ستكونين بخير، وسيمنّ الله عليك بالشفاء، وستعودين أكثر بهجة“.

وقدمت الراحلة العديد من الأعمال الفنية بالجزائر، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لوكس في 2004، وحققت اللقب.

كما شاركت في برنامج ”ستار أكاديمي 3“ في عام 2005 وعملت في المحطة الوطنية الجزائرية ATV6- ومثّلت في العديد من الأعمال الرمضانية.