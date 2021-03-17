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من هو عبدالهادي والد هند القحطاني؟
تاريخ النشر: 17 مارس 2021 8:27 GMT
تاريخ التحديث: 17 مارس 2021 8:35 GMT

من هو عبدالهادي والد هند القحطاني؟

أثار إعلان الفاشنيستا السعودية المعروفة، هند القحطاني، لخبر وفاة والدها الشيخ عبدالهادي القحطاني، حزنا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الشيخ القحطاني، حيث

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المصدر: إرم نيوز

أثار إعلان الفاشنيستا السعودية المعروفة، هند القحطاني، لخبر وفاة والدها الشيخ عبدالهادي القحطاني، حزنا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الشيخ القحطاني، حيث تفاعلوا مع نبأ وفاته عبر هاشتاغ #عبدالهادي_القحطاني في موقع التواصل ”تويتر“.

فمن هو الشيخ عبدالهادي القحطاني؟

ينحدر الشيخ عبدالهادي بن عبطة البسامي القحطاني من خميس مشيط في منطقة عسير، وقد مارس طوال حياته مهنة التعليم، إضافة إلى الإمامة.

وشغل الشيخ القحطاني منصب مدير مدرسة ”خالد بن الوليد“، ومدير مدرسة ”عبدالله بن رواحة“، كما كان إماما لمسجد ”القافلة“.

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وتوفي والد الفاشنيستا السعودية عن عمر 80 عاما، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان، وفق ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد متابعون أن ”الشيخ الراحل داوم على إمامة المصلين في المساجد مدة 40 عاما حتى أثناء فترة مرضه الأخيرة“، فيما أشادوا بصوته الحسن في التلاوة.

يذكر أن الشيخ عبدالهادي القحطاني قد توفي يوم الأحد، فيما عبرت نجمة مواقع التواصل هند عن حزنها على رحيل والدها، ونعته عبر حسابها في ”سناب شات“.

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واثار نبأ وفاة القحطاني ردودا كثيرة تضمنت الشماته ما أثار تعليقات غاضبة، وعلق مغرد باسم أبودانه: ”اثبت لكم في المقطع ان كفار قريش كان عندهم انسانية ومؤدبين اكثر من الناس الي تشفّت في وفاة والد هند القحطاني الله يرحمه ويربط على قلبها. ”

وكتب ابراهيم المنيف: ”انا ترحمت على والد #هند_القحطاني دون ما احتاج اني اعلق في تويتر! بس بعد ما شفت سناب #ايناس_الحنطي صار الموضوع ما ينسكت عليه الاموات لهم حرمة ارائكم وخلافاتكم ابعدوها عن الاموات ولا يكونون مادة تصنعون من خلالها محتواكم >اللي يصير غير مقبول ولابد من تدخل النيابة العامة”.

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