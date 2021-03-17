من هو عبدالهادي والد هند القحطاني؟

أثار إعلان الفاشنيستا السعودية المعروفة، هند القحطاني، لخبر وفاة والدها الشيخ عبدالهادي القحطاني، حزنا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الشيخ القحطاني، حيث تفاعلوا مع نبأ وفاته عبر هاشتاغ #عبدالهادي_القحطاني في موقع التواصل ”تويتر“.

#عبدالهادي_القحطاني رحمة الله عليه وأكرم مثواه .. الناس بالهاشتاق يشهدون له بالسيرة والسمعة الطيبة . وهذا من فضل الله عليه وعلى أسرته . https://t.co/nTg45JCC44 — Reema العتيبي (@reema7090) March 16, 2021

فمن هو الشيخ عبدالهادي القحطاني؟

ينحدر الشيخ عبدالهادي بن عبطة البسامي القحطاني من خميس مشيط في منطقة عسير، وقد مارس طوال حياته مهنة التعليم، إضافة إلى الإمامة.

وشغل الشيخ القحطاني منصب مدير مدرسة ”خالد بن الوليد“، ومدير مدرسة ”عبدالله بن رواحة“، كما كان إماما لمسجد ”القافلة“.

وتوفي والد الفاشنيستا السعودية عن عمر 80 عاما، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان، وفق ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الشيخ عبدالهادي القحطاني،سعودي،عمره 80 عاماً،إمام مسجد وخطيب وقائد مدرسة سابقاً،أشاد الكثير بسيرته الطيبة،قدم علمه الكبير للكثير من المواطنين والمقيمين،كان مداوماً على إمامة المصلين في المساجد أثناء فترة مرضه الأخيرة،وصوته الرائع ارتبط بالكثير من الأشخاص

#وفاة_والد_هند_القحطاني — سارة (@Sarrah__KSA) March 16, 2021

حسبي الله فيها عبدالهادي القحطاني جارنا ونعم الجار رجل دين فاضل وامام مسجد وسبب وفاته مرض السرطان — Areej alhashimi (@Areej43505098) March 15, 2021

وأكد متابعون أن ”الشيخ الراحل داوم على إمامة المصلين في المساجد مدة 40 عاما حتى أثناء فترة مرضه الأخيرة“، فيما أشادوا بصوته الحسن في التلاوة.

#هند_القحطاني

انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح الأحد ١٤٤٢/٨/١هـ الشيخ عبدالهادي بن عبدالله آل عبطه البسامي غفر الله له ورحمه وأسكنه فسيح جناته عزائي لأسرته وذويه ومحبيه ولنا جميعاً أسأل الله أن يحسن العزاء ويجبر المصاب سنشهد له وأهل خميس مشيط له انه لم يتخلف عن امامة المسجد pic.twitter.com/mgduwVUhdE — #سناب_العرب 0560219911 (@snap_alarab_) March 15, 2021

يذكر أن الشيخ عبدالهادي القحطاني قد توفي يوم الأحد، فيما عبرت نجمة مواقع التواصل هند عن حزنها على رحيل والدها، ونعته عبر حسابها في ”سناب شات“.

واثار نبأ وفاة القحطاني ردودا كثيرة تضمنت الشماته ما أثار تعليقات غاضبة، وعلق مغرد باسم أبودانه: ”اثبت لكم في المقطع ان كفار قريش كان عندهم انسانية ومؤدبين اكثر من الناس الي تشفّت في وفاة والد هند القحطاني الله يرحمه ويربط على قلبها. ”

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اثبت لكم في المقطع ان كفار قريش كان عندهم انسانية ومؤدبين اكثر من الناس الي تشفّت في وفاة والد هند القحطاني الله يرحمه ويربط على قلبها.

(مدة المقطع 1:46) pic.twitter.com/P0Qs0XfUQR — ‏E B R A H I 〽️➖ ابو دانهـ‏ (@DanahEbra) March 15, 2021

وكتب ابراهيم المنيف: ”انا ترحمت على والد #هند_القحطاني دون ما احتاج اني اعلق في تويتر! بس بعد ما شفت سناب #ايناس_الحنطي صار الموضوع ما ينسكت عليه الاموات لهم حرمة ارائكم وخلافاتكم ابعدوها عن الاموات ولا يكونون مادة تصنعون من خلالها محتواكم >اللي يصير غير مقبول ولابد من تدخل النيابة العامة”.