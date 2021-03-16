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الفنانة المصرية فاطمة كشري تتعرض لو...
تاريخ النشر: 16 مارس 2021 17:25 GMT
تاريخ التحديث: 16 مارس 2021 18:20 GMT

الفنانة المصرية فاطمة كشري تتعرض لوعكة صحية وتنقل للمستشفى‎

تعرضت الفنانة المصرية فاطمة السيد عوض الله، الشهيرة بـ"فاطمة كشري"، لوعكة صحية استدعت إدخالها أحد المستشفيات. ونشر الممثل إبراهيم عمران صورة لـ"كشري" عبر حسابه

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المصدر: جهاد جمال -إرم نيوز

تعرضت الفنانة المصرية فاطمة السيد عوض الله، الشهيرة بـ“فاطمة كشري“، لوعكة صحية استدعت إدخالها أحد المستشفيات.

ونشر الممثل إبراهيم عمران صورة لـ“كشري“ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي“فيسبوك“، تظهر فيها داخل المستشفى، معلقاً عليها: ”إلى كل أحبابي وأصدقائي أرجو الدعاء للفنانة والصديقة فاطمة كشري أن ربنا يشفيها ويقومها بالسلامة“.

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وفاطمة كشري تعد واحدة من أشهر الكومبارسات في السينما والدراما التلفزيونية، واشتهرت باسم ”فاطمة كشري“ نسبة إلى أنها وزوجها وأسرتها يعملون في بيع ”الكشري“.

وبدأت كشري مشوارها الفني في فيلم ”صراع الأحفاد“ عام 1981، وتقاضت في أول فيلم 10 جنيهات، ومن أبرز أعمالها دورها في فيلم ”لا تراجع ولا استسلام“ مع الفنان أحمد مكي.

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