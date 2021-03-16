بعد مقابلة أوبرا المدوية.. الأمير هاري وميغان ماركل يتخليان عن شعارهما الملكي

في أحدث ”رمز“ يكشف عن مواصلة مسيرة استقلالهما التام، وقطع الجذور بالعائلة المالكة، استبدل دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل شعارهما الملكي Sussex Royal بشعار مؤسستهما الخاصة ارشويل ”Archewell“ على أدوات مكتبية خاصة بهما، بحسب ما ذكرت ”ديلي ميل“ البريطانية.

وتم الإعلان مؤخرًا عن قرب فقدان هاري وميغان ما تبقى من ”روابطهما الملكية“ الرسمية، مثل الألقاب الفخرية والرعاية الملكية والأشكال العسكرية، بعد تراجعهما في العام الماضي، كما واجه دوق ودوقة ساسكس انتقادات لاستمرارهما في استخدام شعار التاج بعد مغادرة العائلة المالكة.

واستخدم الأمير هاري وميغان سابقًا الرمز الملكي الرسمي الخاص بهما على أدواتهما المكتبية، والتي أظهرت الأحرف الأولى لكل منهما – ”H“ و“M“ – متشابكة ومغطاة بتاج، لكن رسالة أرسلتها الدوقة إلى مدرسة في لندن، كانت قد زارتها للاحتفال باليوم العالمي للمرأة العام الماضي، كشفت أنهما عدّلا الشعار لتزيين أدواتهما المكتبية، ليكون خاصا بمؤسستهما Archewell .

وبحسب التقرير، ظهر الرمز أعلى الرسالة التي أرسلتها ميغان إلى مدرسة روبرت كلاك في لندن، والتي شاركتها المدرسة مؤخرًا على حسابها الرسمي بموقع تويتر.

وتأتي التغييرات بعد تجريد ميغان وهاري من رعايتهما الملكية الشهر الماضي، والتنبيه عليهما بعدم تمكنهما من الاستمرار في ”المسؤوليات والواجبات التي تفرضها حياة الخدمة العامة“، حيث أصر الثنائي بشكل مثير للجدل على أنهما سيظلان ”يعيشان حياة خدمة“ خارج الأدوار الملكية، قائلين ”الخدمة عالمية“.

كما يأتي تغيير الشعار الخاص بهما، في أعقاب مقابلة هاري وميغان مع أوبرا وينفري في 8 مارس، والتي كشفت خلالها ميغان عن مخاوف تتعلق بالصحة العقلية أثناء إقامتها في القصر، كما أوضح هاري أنهما يعيشان على ميراثه من ديانا.

ويعيش دوق ودوقة ساسكس الآن كأفراد عاديين في سانتا باربرا، كاليفورنيا، وكجزء من مشاريعهما التجارية الجديدة، وقعا صفقة مع سبوتيفي تبلغ قيمتها حوالي 20 مليون جنيه إسترليني (27.7 مليون دولار).