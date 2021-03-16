وفاة شرير "جيمس بوند" الممثل الأمريكي يافيت كوتو عن 81 عاما

توفي الممثل الأمريكي يافيت كوتو، الذي اشتهر بأدواره السينمائية العديدة في هوليوود، عن عمر ناهز 81 عاما.

ومن أشهر أدواره (إليان) ”فضائي“ و(ميدنايت رن) ”مطاردة منتصف الليل“، ولعب دور الشرير في فيلم جيمس بوند (ليف آند ليت داي) ”عش ودعهم يموتون“.

وكانت زوجته تيسي سيناهون أول من أعلن وفاته على موقع فيسبوك مساء أمس الاثنين، ثم أكدها وكيل أعماله رايان جولدهار على تويتر.

ولم يُعلن سبب الوفاة.

وكتبت سيناهون تقول إنها تشعر بالحزن والصدمة لوفاة زوجها الذي عاشت معه 24 عاما.

وأضافت: ”لعبت دور الشرير في بعض أفلامك، لكن بالنسبة لي وللكثير من الناس أنت بطل حقيقي، رجل طيب وأب طيب وزوج طيب وإنسان مهذب نادر الوجود“.