محمد منير يروي لأول مرة قصة كفاحه (فيديو)

كشف الفنان المصري محمد منير لأول مرة تفاصيل رحلة كفاحه لكي يصل للمكانة والشهرة التي حققها، قائلا: ”42 سنة من الكفاح.. من أجل الأجيال الجديدة، 42 سنة وقفت ووقعت وقمت.. ولو الأيام لم تكن بين النجاح والفشل كنت لن أشعر أبدا بطعم النجاح الحقيقي والاستمرارية“.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: ”المستقبل كنت أراه في كل خطوة تمر علي.. ٤٢ سنة في حياتي هو رقم كبير.. ولكن لا يهمني الرقم والله يمنحني العمر.. أنا صديق الأيام التي مرت، لم أواجه مشكلة أبدا مع العمر وأحب كل يوم مر في حياتي“.

وتابع: ”كان لدي في البداية جمهور ٥٠٠ شخص نصفهم من بيتي والنصف الثاني من أصحابي.. اليوم أنا ابن لكل الشعب المصري.. الأجيال الجديدة يجب أن تنتبه لهذا الموضوع، أنا مشواري كله معاناة وكنت أقع وأقوم كثيرا“.

وأوضح: ”عندما وصلت إلى محطة رمسيس، قلت إنني سأكون شيئًا مهمًا في هذه البلد، وسوف أكون مطربًا كبيرًا وصاحب شأن كبير في التمثيل والغناء مثلما عاهدت والدي، الذي كان من كبار موظفي ديوان محافظة أسوان.. وأمي اسمها أمينة محمد حسن، ولم يحلما قط أنني سوف أريد الغناء، لأن المغني وقتها كان وصمة عار على جبين أي شخص“.

وتحدث منير عن الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا، قائلا: ”خديجة أختي الأقرب إلى قلبي منذ دخولي غرفة العمليات منذ ٣ أشهر، وهي لا تفارقني.. هي وأختي الثانية، وجودهما معي له معنى كبير من الاحترام والدفء الأسري“.

واختتم حديثه، قائلا: ”كل فنانين مصر سألوا علي الفترة الماضية.. ولكن وجود إخوتي في المنزل (بركة) لا يمكن الاستغناء عنها، وأقول للشعب المصري أنا بصحة جيدة وبخير وكلي شفا وسعادة.. وأتمنى لكل المرضى الشفاء العاجل.. وأتمنى من الله أنه يزيح فيروس كورونا“.