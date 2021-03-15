الفيلم التونسي "الرجل الذي باع ظهره" يصل إلى القائمة النهائية للأوسكار

وصل الفيلم الروائي (الرجل الذي باع ظهره) للمخرجة التونسية كوثر بن هنية الإثنين إلى القائمة النهائية لجائزة أوسكار أفضل فيلم دولي والتي تضم خمسة أفلام.

وتضم القائمة أفلام (جولة أخرى) من الدنمارك و(أيام أفضل) من هونج كونج و(عمل جماعي) من رومانيا و(إلى أين تذهبين يا عايدة) من البوسنة والهرسك.

الفيلم بطولة السوري يحيى مهايني والفرنسية ضياء ليان والنجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي، وحصد في 2020 و2021 العديد من الجوائز في مهرجانات سينمائية عربية وغربية.

وكتبت مخرجة الفيلم باللغة الإنجليزية على صفحتها الشخصية في فيسبوك ”يشرفني أن أقدم لتونس أول ترشيح للقائمة النهائية لأوسكار أفضل فيلم دولي، أمر لا يصدق لكنه حقيقي“.

كما وصل فيلم (الهدية) للمخرجة الفلسطينية فرح نابلسي إلى القائمة القصيرة لجائزة أوسكار أفضل فيلم قصير والتي تضم خمسة أفلام أيضا.

ويقام حفل إعلان وتوزيع جوائز الأوسكار في 25 أبريل/ نيسان.