تعليق إيناس الحنطي على وفاة والد هند القحطاني يضعها في مرمى الانتقادات

صدمت الناشطة السعودية إيناس الحنطي جمهورها عبر السوشيال ميديا بتعليقها على وفاة والد مواطنتها الفاشنيستا هند القحطاني؛ بسبب ما وصفوه بـ“الشماتة“ في تعليقها، وهو ما أثار موجة من الهجوم الحاد عليها، ما دفعها لحذفه والاعتذار لمتابعيها عن ذلك التعليق.

البداية عندما أعادت إيناس الحنطي منشور هند القحطاني الذي تنعى فيه وفاة والدها على تطبيق سناب شات، وعلقت عليه قائلة: ”الله يغفر له ويرحمه، مات وارتاح، المشكلة بالآباء اللي يموتون بحسرتهم كل يوم بسبب بناتهم اللي يقلدونك“.

وأضافت: ”ليتك تريحين أبوك في قبره والآباء الآخرين والمجتمع، إنسانة مثلك تعرف إن تأثيرها كبير ومن سن سنة سيئة له وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة..“.

ومع الهجوم والانتقادات الحادة، قامت إيناس بحذف المنشور من على سنابها، واكتفت بكلمة: ”إنا لله وإنا إليه راجعون“، مصحوبة بتعليق: ”ما عندي شيء افتخر فيه غيركم تقوموني إذا أخطأت وتصححون لي إذا أسأت التعبير“.

وكانت مشهورة سناب شات السعودية هند القحطاني قد فُجعت بوفاة والدها عبدالهادي القحطاني.

ونعت القحطاني، عبر حسابها الرسمي في سناب شات، والدها قائلة: ”إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل أبي الشيخ عبدالهادي القحطاني إلى رحمة الله“.

وأضافت: ”إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا أبي لمحزونون، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس“.