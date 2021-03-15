إبراهيم الحربي يطمئن جمهوره بعد إصابته بكورونا (فيديو)

طمأن الفنان السعودي إبراهيم الحربي جمهوره حول وضعه الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا، خاصة بعد الشائعة التي انتشرت بشأن تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة.

وقال الحربي في تصريحات تلفزيونية له من داخل مستشفى جابر في الكويت: ”الحمد الله أنا كويس وماشي الحال.. أنا حاليا بتعالج من كورونا داخل المستشفى وفي انتظار تحسن حالتي لكي أتمكن من مغادرته قريبا إن شاء الله“.

ووجه الحربي رسالة شكر لجميع زملائه في الوسط الفني، قائلا: ”بوجه الشكر لكل اللي سألوا عليا والله ما قصروا.. وكل فنانين الخليج اطمنوا عليا.. والله لا يريهم مكروه“.

وكان يوسف الحربي نجل الفنان السعودي إبراهيم الحربي، المقيم في الكويت، قد كشف عن تطورات الحالة الصحية لوالده، وذلك بعد أن أعرب عن استيائه الشديد من الشائعة التي تم تداولها مؤخرا حول دخول والده العناية المركزة، موضحا أن صحته في تحسن ومن المتوقع خروجه من المستشفى خلال الأيام المقبلة.

وقال يوسف، في تصريحات: ”شائعة نقله للعناية المركزة أذيتنا وضايقت أهلنا وايد.. الحمد لله حبيت أطمنكم إنه الوالد بصحة وعافية وأموره مستقرة.. وإن شاء الله الدكاترة مطمنينا إنه خلال 3 أيام هيطلع من المستشفى ويرجع بيته إن شاء الله“.