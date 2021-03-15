محمد رمضان يرد بطريقة ساخرة على "هجمات" عمرو أديب

سخر الفنان المصري محمد رمضان من الإعلامي المصري عمرو أديب بشأن تصريحاته الأخيرة، التي قال فيها إن رمضان باستطاعته علاج نفسه بأفخم المستشفيات.

ويأتي ذلك في سياق رد رمضان على الهجوم الذي تعرض له بعد الحادث الذي أصاب ممثلا شابا يدعى ”يوسف“؛ جرّاء استخدام قنبلة قيل إنها ”حقيقية“ في تصوير إعلان ترويجي.

ونشر محمد رمضان عبر صفحته الرسمية في انستغرام مقطع فيديو لهجوم عمرو أديب في برنامجه الحكاية وهو يقول :“أنت العالم كله بيحتفي بيك وأنت طالع الطائرة وأنت نازل من الطائرة أنت قادر على علاج نفسك في أفخم المستشفيات“، ليرد رمضان: ”قل أعوذ برب الفلق“.

كما استعان محمد رمضان بالفنان الكوميدي الراحل إسماعيل يس في مونولوجه الشهير أهل الفن والذي يقول فيه:“عيني علينا يا أهل الفن يا عيني علينا ناكل قر ونشبع زن وقلع عينينا يا عيني علينا“.

https://www.instagram.com/p/CMcY7_9BSDu/?igshid=3vs4eccuk5kr

وكان عمرو أديب هاجم، خلال تقديم برنامجه ”الحكاية“ على فضائية ”mbc مصر“، محمد رمضان قائلا إنه قام بواجبه ودوره الإعلامي تجاه شاب لا يجد معينا له بعدما تأذى بشدة من الحادث الذي جرى في تصوير الإعلان.

وأضاف أنه ليس بينه وبين رمضان خصومة حتى يفتح النار عليه، إنما قد يكون أحد أبلغه بصورة خاطئة ما قاله، وتسرع رمضان بنشر منشوره قبل مشاهدة الحلقة، مؤكداً أنه ”فعل الصواب“ بوقوفه بجانب الشاب يوسف، وأن محمد رمضان له آلاف الأشخاص الذين سيقفون بجانبه.

وتابع أنه كان يتوجب على رمضان السؤال عن حالة الممثل الشاب يوسف، نجل الفنانة لبنى ونس، وليس الخروج والحديث عن نفسه وما جرى له من أذى في ظهره، حيث إنه قادر على علاج نفسه في أفخم المستشفيات، على عكس حالة يوسف الذي ليس له أحد يسأل عنه ويرى طلباته ويهتم بحالته الصحية.

وتساءل أديب عن عوامل الأمان في أعمال محمد رمضان، حيث إنه أثناء تصوير الإعلان أصيب الممثل الشاب يوسف، وخلال تصويره مسلسل ”موسى“ أصيب رمضان نفسه، قائلاً: ”كيف تتم إصابتك يا محمد وإصابة شخص آخر، خلال 3 أيام في تصوير عملين مختلفين؟!“.

وأردف: ”يا محمد، الإعلام له فضل كبير عليك، الإعلام الذي تلومه الآن هو من صنعك، كنت أتمنى أن تعد الشخص المصاب بالتمثيل معك في عمل آخر كتعويض له“.

وقال إنه يجب على رمضان أن تكون لديه مسؤولية اجتماعية تجاه غيره من المواطنين والممثلين الشباب الذين يعملون معه، متمنيا له التوفيق في عمله ونجاح مسلسله الرمضاني ”موسى“.

يذكر أن محمد رمضان أصيب، الجمعة الماضية، بحروق في ظهره، كما تعرض أحد الأشخاص لإصابة في قدمه بسبب قنبلة تم استخدامها في تصوير إعلان جديد لرمضان أيضا.