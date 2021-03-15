مي العيدان تكشف تطورات الحالة الصحية لإبراهيم الحربي

حسمت الاعلامية الكويتية مي العيدان ما راج من أنباء متضاربة خلال الساعات الماضية حول تدهور الوضع الصحي للفنان السعودي المقيم في دولة الكويت إبراهيم الحربي، ودخوله العناية المركزة، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وقالت مي العيدان في منشور لها عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“، إنها أجرت اتصالاتها للاطمئنان على صحة إبراهيم الحربي وتأكدت أنه لم ينقل إلى العناية المركزة كما تردد.

وكتبت مي العيدان في منشورها قائلة: ”بعد اتصالي الشخصي ياجماعه بطلوا إشاعات حرام عليكم الفنان الكبير إبراهيم الحربي طيب وبخير وليس كما يقال ويشاع أنه في العناية المركزة كذب ولا تفزعون قلب أهله“.

وتابعت مي العيدان قائلة: ”الفنان إبراهيم الحربي بالفعل يرقد بمستشفى إبراهيم الحربي في مستشفى جابر الأحمد بعد إصابته بفايروس كورونا.. ادعوله في الشفاء بعد ما اطلعون إشاعات“.

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وضجت حسابات إخبارية مرخصة من قبل وزارة الإعلام الكويتية خلال الساعات الماضية بأنباء متضاربة حول الوضع الصحي للفنان إبراهيم الحربي، الذي قيل إنه نُقل إلى العناية المركزة بمستشفى جابر إثر معاناته من مضاعفات فيروس كورونا.

وكان الفنان إبراهيم الحربي قبل إصابته بالفيروس، يستعد لتصوير فيلم ”الكيلو 300″، وهو من تأليف بندر طلال السعيد، وإخراج ثامر العسلاوي، ويشاركه البطولة نخبة من النجوم كمرام البلوشي وعبدالله الخضر ومحمد الفيلكاوي ومحمد الصراف.

وكان مقررا تصوير الفيلم في دولة الكويت وعرضه عبر منصة ”شاهد“.