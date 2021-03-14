ما حقيقة إصابة ميادة الحناوي بالزهايمر؟

ردت المطربة السورية ميادة الحناوي، على الأنباء التي نُشرت في بعض المواقع الصحفية حول إصابتها بمرض ”الزهايمر“، مؤكدة أنها غير حقيقية تمامًا ومن يطلقونها ”لا يخافون الله ولا يعرفون العيب“ على حد قولها.

وأكدت ميادة – في مداخلة تلفزيونية – أنها تعبت من نفيها المتكرر للشائعات التي تطلق عليها مثل ما نشر حول إصابتها بكورونا منذ فترة وتدهور حالتها الصحية، مضيفة: ”زهايمر يا خبر أبيض مو معقول“.

ولفتت النجمة السورية إلى أن سبب ابتعادها مؤخرًا عن الساحة الفنية هو وفاة شقيقتها، وخضوع شقيقها لعملية قلب مفتوح ثم بعدها ظهور جائحة كورونا، موضحة أنها تمكث في المنزل منذ عام كامل تقريبًا خوفًا من الجائحة.

وأوضحت أنها لا تستطيع الغناء في ظل الوفيات الكثيرة من جراء كورونا والحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الناس، مشيرة إلى أنها تخطط خلال الفترة المقبلة لإقامة حفلات غنائية جديدة.

وكانت بعض المواقع الصحفية نشرت أن الفنانة ميادة الحناوي أصيبت بمرض الزهايمر ولم تعد قادرة على الغناء أو إدراك ما يدور حولها مما أثار قلق محبيها.