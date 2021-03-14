وليد توفيق يكشف عن عمل فني سيجمعه بياسر العظمة وعابد فهد (فيديو)

كشف الفنان اللبناني وليد توفيق، الأحد، عن التحضير لعمل فني درامي يجمعه مع الفنانين السوريين: ياسر العظمة، وعابد فهد.

وقال الفنان اللبناني، في تصريحات تلفزيونية، إن العمل المنتظر سيكون مؤلفًا من 10 حلقات، وسيحمل موضوعًا مهمًا، مبينًا أنهم الآن بانتظار المنتج صادق الصباح ليتم تنفيذ هذا العمل.

وخلال اللقاء التلفزيوني كشف ”وليد توفيق“ عن سبب عتبه على الفنان هاني شاكر خلال الفترة الماضية، وهو قيامه بطرح أغنيته الجديدة ”بقالي كتير“ بعد وقت قليل جدًا من طرح أغنية ”كيف بتنسى“، والتي هي من ألحان الأول، وتعد عودة للثنائي بعد فترة كبيرة من الغياب، مما أثَّر على نجاحها.

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وأضاف ”وليد توفيق“ أنه تواصل مع هاني شاكر، وعاتبه على طرح الأغنية، مؤكدًا أنه كان يتوقع نجاحًا كبيرًا لأغنيته ”كيف بتنسى“، لكن نزول الأغنية الجديدة لهاني شاكر امتص كثيرًا من نجاح الأخرى، مشيرًا إلى أن ”هاني“ صديقه، ويتفهم جيدًا مدى حرصه وخوفه عليه، وهو الأمر الذي شعر به خلال عتابه له.

وعن آخر أعماله، كشف ”وليد توفيق“ عن تلحينه أغنية جديدة من كلمات نزار فرنسيس، وسيتم طرحها قريبًا عبر المنصات الإلكترونية، مؤكدًا أنه دقيق في اختيار كلماته وأغانيه التي تجد مكانها في قلوب جمهوره .

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وعن عودته للسينما، كشف ”وليد توفيق“ عن استعداده للعودة للأعمال الفنية، شريطة أن يجد السيناريو المناسب لذلك، موضحًا أنه رفض ما يقرب من 15 سيناريو حتى الآن بسبب عدم ملاءمتها له، قائلًا:“بدوّر على سيناريو يكون مكتوبًا لوليد توفيق بس“.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان اللبناني ”وليد توفيق“ في السينما كان فيلم ”وداعاً للعزوبية“ العام 1995، وهو عمل درامي موسيقي استعراضي، من سيناريو وحوار فيصل ندا، وإخراج إسماعيل جمال، وإنتاج ”الأهرام للسينما والفيديو“، وبإشراف المنتج شوقي سالم.