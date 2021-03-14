كريم عبدالعزيز وأحمد مكي في أول إعلان لمسلسل "الاختيار 2" (فيديو)

طرح المنتج المصري تامر مرسي أول إعلان للجزء الثاني من مسلسل ”الاختيار 2“ الذي حقق الجزء الأول منه نجاحًا كبيرًا بعد عرضه خلال رمضان الماضي 2020.

ونشر تامر مرسي- عبر صفحته على موقع ”إنستغرام“- أول إعلان للجزء الثاني من مسلسل ”الاختيار“ الذي سيعرض خلال شهر رمضان المقبل، ويظهر فيه بطلا المسلسل النجمان المصريان: كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، بدور ضابطين في الشرطة المصرية .

ويظهر واضحًا في الإعلان التفجيرات الإرهابية التي تعرضت لها مصر منذ سقوط نظام الإخوان العام 2013، كما يظهر في الإعلان معالجة المسلسل لفكرة التطرف الديني، والصراع من أجل السلطة.

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وكان النجمان أمير كرارة، وأحمد العوضي، أديا دوري البطولة في الجزء الأول من مسلسل ”الاختيار“، إذ ظهر ”كرارة“ بدور الضابط أحمد المنسي، بينما أدى ”العوضي“ دور الضابط المنشق هشام عشماوي.

ومسلسل ”الاختيار 2“ تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة: كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، وإياد نصار، وإنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، وإسلام جمال، وأحمد شاكر عبد اللطيف، ورياض الخولي.