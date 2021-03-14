قضية "حمزة مون بيبي".. خروج ابتسام شقيقة دنيا بطمة من السجن (فيديو)

وثق مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة خروج إبتسام بطمة، شقيقة المغنية المغربية دنيا بطمة، من السجن معانقة ”الحرية“ بعد مرور عام كامل في سجن الوداية بالمغرب.

وجاء سجن ابتسام بطمة، على خلفية تورطها في قضية عصابة حساب ”حمزة مون بيبي“ الشهيرة، والذي عمل على فضح المشاهير واختراق خصوصيتهم.

ورصدت عدسات الباباراتزي، لحظة خروج ابتسام بطمة، والتي كانت مرتدية ملابس كاجوال، وتوجهت نحو السيارة بشكل سريع، رافضة توجيه وجهها نحو الكاميرات التي كانت بانتظارها راصدة تلك اللحظة.

ولم يظهر وجه ابتسام بطمة، كونها كانت ترتدي نظارة شمسية وكمامة باللون الأسود، حاملة حقيبة أغراضها، وكان يساعدها شخص قيل إنه والدها حيث كان ووالدتها في استقبالها.

https://www.instagram.com/p/CMX2wHMHQn-/

واستعرضت دنيا بطمة، التي لم تكن متواجدة لحظة خروج شقيقتها من السجن، العديد من رسائل التهنئة والورود التي وصلتها، وذلك عبر خاصية ”الاستوري“ على موقع ”إنستغرام“.

وعلقت دنيا بطمة، على خبر الإفراج عن شقيقتها ابتسام، فقالت: ”صباح الخير جميعا اليوم هو أجمل يوم في حياتي“.

وقضت ابتسام بطمة عقوبتها مع باقي المتهمات في القضية بسجن الوداية، وسبق أن غادرت مصممة الأزياء عائشة عياش السجن بعد أن أتمت عقوبتها التي حددها القضاء لمدة عام، وقبلها بيوم خرج الهاكر أسامة عجي بعد قضائه عاما ونصف العام بخصوص الملف نفسه.

وقضت محكمة الاستئناف بمراكش، برفع عقوبة المغنية دنيا بطمة إلى عام كامل، إلا أن لجوءها للطعن لدى محكمة النقض أوقف تنفيذ الحكم، ولم يقل القضاء كلمته الأخيرة بحقها.