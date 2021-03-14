توم كروز يعرض مزرعته الريفية للبيع مقابل 40 مليون دولار (صور)

يُعرف ملك هوليوود النجم العالمي توم كروز بمحفظته العقارية الفخمة، حيث يمتلك عقارات فاخرة في بيفرلي هيلز ونيويورك والمملكة المتحدة.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يتطلع كروز البالغ من العمر 58 عاما، إلى بيع مزرعته الفخمة والمترامية الأطراف في بلدة تيلورايد الجبلية الخلابة، كولورادو.

وذكرت ”دار سوذبي“ للمزادات على موقعها، أن النجم العالمي توم كروز يطلب 39.5 مليون دولار مقابل العقار الذي تبلغ مساحته 320 فدانا.

ويتميز العقار الفسيح بمساحة معيشة داخلية رائعة تبلغ 11.512 قدما مربعة، ويقع على قمة جرف يطل على مناظر خلابة لجبال الألب، ويشتمل العقار بعض الميزات بما في ذلك مدفأتان ومركز للياقة البدنية ومنطقة ترفيهية.

وفي الخارج، يضم مكان الإقامة ترسا كبيرا ومساحة خارجية مترامية الأطراف. وقد تم بناء المنزل من خشب الأرز والأحجار الطبيعية.

وحسب قائمة ”دار سوذبي“، فإن المنزل هو ”قطعة تراثية فخمة، لسنوات من التخطيط والرؤية“.

وبالإضافة إلى المنزل الرئيس الذي تبلغ مساحته 10 آلاف قدم مربعة تقريبا، والمزين بالكامل بألواح خشبية، يوجد -أيضا- نزل للضيوف يتكون من ثلاث غرف نوم، كما يضم العقار -أيضا- مرآبا بسعة ثلاث سيارات ومساحة تخزين واسعة.

جدير بالذكر، أن منزل كروز يقع على بُعد دقائق فقط من وسط مدينة Telluride، وهي وجهة للتزلج والغولف على أعلى مستوى. حيث تستضيف المدينة -أيضا- مهرجانا سينمائيا صغيرا لكنه رفيع المستوى كل سبتمبر.