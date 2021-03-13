الإعلامية الأردنية أحلام العجارمة تتعرض لإصابة أثناء ركوبها الخيل (فيديو)

أعلنت الإعلامية الأردنية أحلام العجارمة، عن تعرضها لإصابة في ظهرها أثناء ركوبها الخيل، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع ”إنستغرام“.

ونشرت العجارمة مقطع فيديو لها أثناء تلقيها العلاج فور إصابتها، معلقة ”الحمد الله على كل شي، إصابة في ظهري أثناء ركوبي الخيل اليوم“.

وانهالت عليها التعليقات من قبل متابعيها وأصدقائها على مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين لها الشفاء العاجل من هذا الحادث.

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ومن أبرز تعليقات أصدقائها من الوسط الإعلامي، كانت لمواطنتها الإعلامية علا الفارس، التي علقت ”ييييييي علي سلامة قلبك إن شاء الله، ما في أصعب من هالإصابات، الله يعديها على خير“.

يذكر أن الإعلامية الأردنية أحلام العجارمة، بدأت حياتها العملية مع قناة “سيتي سفن تي”، التي تقدم برامجها باللغة الإنجليزية، وانتقلت بعدها إلى العمل في قنوات عدة مذيعة وصحفية في قسم الأخبار والبرامج، منها تلفزيون دبي وقناة العربية، لتستقر أخيرا في قناة روتانا خليجية التي حققت لها حلمها بالجمع ما بين عالم الخيل الذي تحبه وتقديم البرامج.