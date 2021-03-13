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قضية "حمزة مون بيبي".. شقيقة دنيا ب...
تاريخ النشر: 13 مارس 2021 13:07 GMT
تاريخ التحديث: 13 مارس 2021 14:22 GMT

قضية "حمزة مون بيبي".. شقيقة دنيا بطمة تغادر السجن

غادرت ابتسام بطمة، شقيقة المغنية المغربية دنيا بطمة، السجن، اليوم السبت، بعد قضاء مدة محكوميتها المحددة بسنة واحدة، على هامش القضية المعروفة باسم "حمزة مون

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المصدر: أمينة بنيفو - إرم نيوز

غادرت ابتسام بطمة، شقيقة المغنية المغربية دنيا بطمة، السجن، اليوم السبت، بعد قضاء مدة محكوميتها المحددة بسنة واحدة، على هامش القضية المعروفة باسم ”حمزة مون بيبي“.

وذكر موقع ”شوف تيفي“ المغربي، أن ”دنيا لم تكن في استقبال شقيقتها التي تربطها بها علاقة وثيقة جدا، بل استقبلها والداها في سيارة انطلقت مسرعة بمجرد أن دخلتها ابتسام“.

وعلى عكس دنيا التي تحاكم وهي خارج السجن، ألقي القبض على ابتسام واستمر التحقيق معها وهي داخل السجن.

وقضت ابتسام بطمة عقوبتها مع باقي المتهمات في القضية بسجن لوداية، وسبق أن غادرت مصممة الأزياء عائشة عياش السجن بعد أن أتمت عقوبتها التي حددها القضاء لمدة عام، وقبلها بيوم خرج الهاكر أسامة عجي بعد قضائه عاما ونصف العام بخصوص الملف نفسه.

وقضت محكمة الاستئناف بمراكش، برفع عقوبة المغنية دنيا بطمة إلى عام كامل، إلا أن لجوءها للطعن لدى محكمة النقض أوقف تنفيذ الحكم، ولم يقل القضاء كلمته الأخيرة بحقها.

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