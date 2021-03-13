بعد رفع الحماية الأمنية عنه.. مخاوف من تعرض الأمير هاري للخطف

أثارت تصريحات جندي سابق في الخدمات الجوية الخاصة بالجيش البريطاني SAS يُدعى بوب كرافت، مخاوف من تعرض حياة دوق ساسكس، الأمير هاري للخطر بعد نزع ألقابه العسكرية ووقف الحماية الأمنية عنه.

وذكرت عدة صحف ومواقع عالمية أن الأمير هاري الذي تم تجريده مؤخراً من ألقابه وامتيازاته العسكرية الفخرية هو أكثر أفراد العائلة المالكة عُرضة لخطر الخطف والإرهاب من قِبل حركة طالبان، وذلك على خلفية خدمته لفترتين كاملتين في أفغانستان.

وتظهر هذه المخاوف مرة أخرى بعد مرور أكثر من 10 سنوات على تصريح أحد الأعضاء البارزين في حركة طالبان، ويُدعى قاري نصر الله، حول وجود الأمير هاري ضمن أهدافهم للخطف عدة مرات، وقال قاري إنه من حسن حظ الأمير هاري أنه أفلت من قبضتهم.

وقال الجندي السابق بوب إنه بالرغم من أن الأمير هاري لم يعد يخدم في الجيش إلا أنه ما زال في دائرة الخطر بشكل كبير، وهو معرض للخطف والإرهاب، والآن هو مُعرض بشكل أكبر بعد نزع ألقابه ورفع الحماية عنه، مضيفا أن الأمير هاري ما زال في حاجة لوضعه تحت الحماية الأمنية لفترات طويلة، فمن المعروف أنه خدم في أفغانستان وتم الإعلان عن أنه هدف للإرهاب أثناء وجوده هناك.

يذكر أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل صرحا خلال مقابلتهما المدوية مع أوبرا وينفري أن العائلة المالكة توقفت عن توفير الحماية الشخصية لهما بعد انتقالهما إلى كندا، وقبل الانتقال للاستقرار في الولايات المتحدة الأمريكية.