ترامب يتعرض للسخرية بسبب طائرة

تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للهجوم والسخرية من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن شوهد الأسبوع الجاري على متن طائرة خاصة قديمة، في حين شوهد ترامب في تلك الطائرة الثلاثاء الماضي خلال مغادرته لـ“برج ترامب“ في نيويورك عائداً إلى فلوريدا.

وخلال فترة وجوده في البيت الابيض كان ترامب يسافر غالبا على متن الطائرة الرئاسية الفخمة فيما تحدثت تقارير أنه استقلها من البيت الأبيض إلى ناديه في فلوريدا.

وكتب خبير الطائرات الخاصة في مجلة ”فوربس“ الأمريكية دوج جولان، قائلا ”لقد شوهد ترامب مؤخرا على متن طائرة خاصة عادية يمكن لكثير من الأشخاص ركوبها“.

وأضاف: ”صحيح أن ركوب تلك الطائرة يظل بعيد المنال بالنسبة لكثير منا، إلا أنها من نوع الطائرات التي تحتاج فيها إلى ثني رقبتك إذا وقفت، كما أنك قد تشعر حتى بشعرك ينفش ويلامس سقف الكابينة“.

وذكرت تقارير أن ترامب شوهد وهو يدخل ما بدا أنه طائرة ”سيسنا“ التي وصفها جولان بأنها ”طائرة رجال أعمال متوسطة الحجم“، مشيرا إلى أنها مجرد طائرة عادية، تشاهد أكثر في سوق التأجير أكثر من كونها طائرة ملياردير“.

ولفت جولان إلى أن ”رقم الذيل على طائرة الرئيس السابق والملياردير يشير إلى أنها نسخة عام 1997 مسجلة لدى مؤسسة ترامب“.

وامتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بالتعليقات الساخرة من الرئيس السابق، وعلق أحد المتابعين قائلا: ”سقوط الرجل العظيم، يا للهول كيف يسقط الأقوياء من الواضح أن ترامب لا يستطيع تحمل تكاليف إخراج طائرته الخاصة من تخزين كرات النفتالين“.

وكتب مستخدم آخر: ”يا للطفل المسكين طائرة عمرها 24 عاما أعتقد أنه لا يستطيع تحمل تكلفة طائرة أفضل ما رأيكم؟.. الحياة كما نعلم جميعا يمكن أن تتغير على عشرة سنتات وأعتقد أن هذا الرجل العظيم سابقا احتاج إلى إجراء بعض التعديلات“.