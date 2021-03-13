الكشف عن هوية والد الفاشنيستا الكويتية الذي حاول تهريب ذهب ابنته

أفاد حساب ”شاهين“ الكويتي الشهير، المتخصص في كشف قضايا الفساد وغسيل الأموال لاسيما المعني بها المشاهير، بأن الفاشنيستا التي تم توقيف والدها قبل أيام قليلة إثر محاولته السفر إلى دبي بكمية من الذهب تتجاوز قيمتها 62 ألف دينار (205 آلاف دولار) تعود ملكيتها لابنته، هي مريم رضا المشهورة بلقب (مرمر).

وقال صاحب الحساب في منشور عبر ”أنستغرام“: إن ”والد الفاشنيستا الذي تم القبض عليه أثناء مغادرته المطار هو رضا حسين والد الفاشنيستا مريم رضا، التي سبق أن صدر بحقها قرار من النائب العام بتجميد حسابها المصرفي ومنعها من السفر إلى جانب مشاهير آخرين بقضية غسيل أموال المشاهير“.

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أحالت وزارة التجارة والصناعة قبل بضعة أيام والد الفاشينيستا إلى النيابة خلال محاولته تهريب الذهب إلى خارج البلاد بفواتير تبين بعد التدقيق أنها ”مشبوهة وأن الذهب ملك لابنته المحجوز على أموالها“.

وذكر حساب ”شاهين“ أن والد الفاشنيستا ”زعم أثناء التحقيق معه أنه كان ينوي استبدال هذه المجوهرات التي كانت معه بشقة في دبي“، وأنه حاول إنهاء الموضوع بجملة ”مو مشكلة آخذ تصريح من التجارة عشان أقدر آخذ الذهب معاي ولا تزعلون“.

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ولم يصدر أي تأكيد أو نفي من الفاشنيستا ”مرمر“ حول هذه الاتهامات التي طالتها من قبل صاحب الحساب وبعض النشطاء الذين أشاروا مسبقاً إلى أنها هي المقصودة.

واكتفت ”مرمر“ قبل أيام بنشر تغريدة قالت فيها ”أستغرب ممّن لا يملكون ذمة ولا ضميراً.. يتكلّمون ويألّفون قصصاً عن الآخرين من وحيّ خيالهم وكأنه أمر عادي، ثمّ يتصرّفون كأنّ شيئاً لم يحدث، أيّ مشاعر هذه التي يحملونها؟ أيّ قلبٍ وأيّ إحساس؟ من الضروري أن يستوعبوا أنّ الدنيا ستردّ لهم الصفعات تلو الصفعات حتى تُغلق أفواههم!“.