تركي آل الشيخ يتحدث عن مبادرته لدعم المنتجين العرب (فيديو)

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، تفاصيل مبادرته التي طرحها مؤخرا لدعم المنتجين العرب، موضحا أنه يقوم بتنسيق كامل مع وزيري الثقافة والإعلام السعوديين والكيانات الإعلامية والمنتجين، بغية تقديم محتوى فن نظيف وراق

وتابع ”آل الشيخ“ في تصريحات متلفزة عبر برنامج ”الحكاية“، الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب، عبر شاشة MBC مصر، أنه يريد أن يكون هذا المحتوى عال المستوى ويراعي العادات والتقاليد بما يخدم الشباب السعودي والعربي.

وعقب تركي آل الشيخ بأنه ينسق لعقد اجتماع يجمع الفنانين والمنتجين لتقديم أفلام سينمائية وحفلات غنائية وأعمال مسرحية ودرامية راقية، لاسيما وأنه يحاول حل المعوقات التي تواجه القائمين على عملية صناعة السينما والدراما والمسرح.

وأكد أنه ورغم تحفظه على جودة المحتوى الخاص بالأعمال السينمائية المصرية إلا أن الإقبال عليها في السينمات السعودية كبير للغاية، منوها بأن السينمات في المملكة ورغم أنها تجربة حديثة لكن المحتوى العربي هو الأعلى مشاهدة فيها.

وشدد على أن مبادرته لاقت ترحابا كبيرا من جانب المنتجين سواء في مصر او دول الخليج بينها العدل جروب والسبكي وأوسكار وكذلك في السعودية والإمارات والكويت، مبينا أن الأمر لن يتوقف على كونه إنتاجا سعوديا فقط ولكنه عربيا أيضا.

وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع الفنانين والمنتجين من أجل تقديم أعمال فنية عربية راقية، إضافة إلى المساعدة في حل المشكلات والمعوقات التي تواجه المنتجين وذلك قبل شهر رمضان المقبل.

وبين أن الدعوة للاجتماع ستكون لمن لهم باع كبير في الإنتاج في الفترة الماضية والذين وصفهم بالحيتان، لافتا إلى أنه سعيد بتجربة المنتج المصري تامر مرسي وعبر عن رغبته في أن يكون هناك تعاون معه في الفترة المقبلة.