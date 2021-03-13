ضبط الفنان الكويتي طلال سام بعد اتهامه بتحريض الأطفال على الانتحار (فيديو)

ضبطت الأجهزة الأمنية في الكويت، يوم الجمعة، الفنان طلال محمود السمدان المعروف بـ ”طلال سام“، إثر اتهامه بتحريض الأطفال على الانتحار بإلقاء هاتفه النقال من مكان مرتفع عبر بث مباشر على حسابه الشخصي في ”أنستغرام“.

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي تعليقاً على مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل، ”إنه تم التعرف على هوية الشخص صاحب المقطع واستدعاؤه من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية (ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية) والتحقيق معه، وتم تحويله الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه“.

الإعلام الأمني: استدعاء الشخص الذي حرض الأطفال على الانتحار في البث المباشر pic.twitter.com/BzUstUO1iq — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 12, 2021

وظهر طلال في المقطع المتداول واقفاً في مكان مرتفع، مردداً عبارة ”جاهزين يا أطفال“، قبل أن يلقي هاتفه من الأعلى، ثم ينزل لالتقاطه.

النيابة العامة حاليا تحقق مع #طلال_سام بتهمة تحريض الاطفال على الانتحار عبر تصويره مشاهداً لهم بذلك الله يعينه، وما كان له داعي هالمقطع. pic.twitter.com/kz3VX3rCQQ — عبدالعزيز اليحيى (@azizalyahya_) March 12, 2021

ورافق المقطع تعليق لإحدى السيدات، استنكرت تصرف الفنان الكويتي، مبينةً ”أنه يحرض الأطفال على الانتحار“.

وتصدَر اسم طلال سام موقع ”تويتر“ حيث لقي تضامناً واسعاً من قبل مشاهير ونشطاء، أبدوا استغرابهم من التهمة الموجهة إليه، مبينين بأنه ”مظلوم وتم التحريض ضده وبأن المقطع المتداول هو مجتزأ من البث المباشر ولم يكن يقصد من خلاله التحريض على الانتحار“.

وقال الناشط الإعلامي والحقوقي عبد العزيز اليحيى في تغريدة ”المتهم طلال محمود السمدان المعروف ب #طلال_سام تم حجزه بعد ٢٠ ساعه تحقيق بتهمة تحريض الاطفال على الانتحار المشكلة ان البنت اللي بالفيديو اللي قاعد تنصحه بعدم تحريض الاطفال على الانتحار هي ابرار تميمي وهي من تم حبسها بسبب تعنيف لاطفالها! اخواني بالداخلية شالسالفة؟!“.

المتهم طلال محمود السمدان المعروف ب #طلال_سام تم حجزه بعد ٢٠ ساعه تحقيق بتهمة تحريض الاطفال على الانتحار المشكلة ان البنت اللي بالفيديو اللي قاعد تنصحه بعدم تحريض الاطفال على الانتحار هي ابرار تميمي وهي من تم حبسها بسبب تعنيف لاطفالها! اخواني بالداخلية شالسالفة؟! pic.twitter.com/e0eDgKMrLo — عبدالعزيز اليحيى (@azizalyahya_) March 12, 2021

وأبرار التميمي سيدة كويتية تم ضبطها قبل عام عقب ظهورها بمقطع فيديو تعنف ابنتها الصغيرة لفظيًا وجسديًا من خلال بث مباشر عبر أحد حساباتها الإلكترونية.

وأبدت الفاشنيستا بيبي عبد المحسن تعاطفها مع الفنان طلال، قائلةً ”#طلال_سام لم يحرض احد على اي شي ولو عندي أطفال بكون هو المشهور الوحيد اللي بسمحلهم يتابعونه.. اتقو الله الظلم حرام“.

#طلال_سام لم يحرض احد على اي شي ولو عندي أطفال بكون هو المشهور الوحيد اللي بسمحلهم يتابعونه.. اتقو الله الظلم حرام — الحداقه بيبي العبدالمحسن (@Bibii6363) March 12, 2021

وأشادت بيبي الخضري، الصحفية بجريدة ”القبس“ الكويتية، والإعلامي علي نجم بأخلاق الفنان طلال معلنين دعمهم له.

طيب

محترم وخلوق

الله يفك عوقك يا طلال

وأنت قوي ومميز وبترجع لأهلك وكل محبينك 😍#طلال_سام @TheTalalSam — 🇰🇼🐬بيبي الخضري BB (@bb_alkhudari) March 12, 2021

وطلال سام هو واحد من المشاهير الكويتيين، يُعرِف عن نفسه بأنه ”مدون ومغني وكاتب أغاني وممثل كويتي“، عُرف بنشره للمقاطع الكوميدية عبر حساباته الالكترونية، يحظى بأكثر من مليون متابع عبر حسابه في ”أنستغرام“، إضافة إلى 222 ألف متابع عبر ”تويتر“.