منوعات

ضبط الفنان الكويتي طلال سام بعد اته...
تاريخ النشر: 13 مارس 2021 1:14 GMT
تاريخ التحديث: 13 مارس 2021 2:10 GMT

ضبط الفنان الكويتي طلال سام بعد اتهامه بتحريض الأطفال على الانتحار (فيديو)

ضبطت الأجهزة الأمنية في الكويت، يوم الجمعة، الفنان طلال محمود السمدان المعروف بـ "طلال سام"، إثر اتهامه بتحريض الأطفال على الانتحار بإلقاء هاتفه النقال من مكان

+A -A
المصدر: نسرين العبوش- إرم نيوز

ضبطت الأجهزة الأمنية في الكويت، يوم الجمعة، الفنان طلال محمود السمدان المعروف بـ ”طلال سام“، إثر اتهامه بتحريض الأطفال على الانتحار بإلقاء هاتفه النقال من مكان مرتفع عبر بث مباشر على حسابه الشخصي في ”أنستغرام“.

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي تعليقاً على مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل، ”إنه تم التعرف على هوية الشخص صاحب المقطع واستدعاؤه من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية (ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية) والتحقيق معه، وتم تحويله الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه“.

وظهر طلال في المقطع المتداول واقفاً في مكان مرتفع، مردداً عبارة ”جاهزين يا أطفال“، قبل أن يلقي هاتفه من الأعلى، ثم ينزل لالتقاطه.

ورافق المقطع تعليق لإحدى السيدات، استنكرت تصرف الفنان الكويتي، مبينةً ”أنه يحرض الأطفال على الانتحار“.

وتصدَر اسم طلال سام موقع ”تويتر“ حيث لقي تضامناً واسعاً من قبل مشاهير ونشطاء، أبدوا استغرابهم من التهمة الموجهة إليه، مبينين بأنه ”مظلوم وتم التحريض ضده وبأن المقطع المتداول هو مجتزأ من البث المباشر ولم يكن يقصد من خلاله التحريض على الانتحار“.

وقال الناشط الإعلامي والحقوقي عبد العزيز اليحيى في تغريدة ”المتهم طلال محمود السمدان المعروف ب #طلال_سام تم حجزه بعد ٢٠ ساعه تحقيق بتهمة تحريض الاطفال على الانتحار المشكلة ان البنت اللي بالفيديو اللي قاعد تنصحه بعدم تحريض الاطفال على الانتحار هي ابرار تميمي وهي من تم حبسها بسبب تعنيف لاطفالها! اخواني بالداخلية شالسالفة؟!“.

وأبرار التميمي سيدة كويتية تم ضبطها قبل عام عقب ظهورها بمقطع فيديو تعنف ابنتها الصغيرة لفظيًا وجسديًا من خلال بث مباشر عبر أحد حساباتها الإلكترونية.

وأبدت الفاشنيستا بيبي عبد المحسن تعاطفها مع الفنان طلال، قائلةً ”#طلال_سام لم يحرض احد على اي شي ولو عندي أطفال بكون هو المشهور الوحيد اللي بسمحلهم يتابعونه.. اتقو الله الظلم حرام“.

وأشادت بيبي الخضري، الصحفية بجريدة ”القبس“ الكويتية، والإعلامي علي نجم بأخلاق الفنان طلال معلنين دعمهم له.

وطلال سام هو واحد من المشاهير الكويتيين، يُعرِف عن نفسه بأنه ”مدون ومغني وكاتب أغاني وممثل كويتي“، عُرف بنشره للمقاطع الكوميدية عبر حساباته الالكترونية، يحظى بأكثر من مليون متابع عبر حسابه في ”أنستغرام“، إضافة إلى 222 ألف متابع عبر ”تويتر“.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play