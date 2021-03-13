الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن تكشف عن دخلها الشهري (فيديو)

كشفت الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن عن دخلها الذي تجنيه من وراء عملها في مجال السوشيال ميديا، مؤكدة أنها تحصل شهرياً على ما يقارب الـ50 ألف أو 70 ألف دينار كويتي، كما أنها تشعر بالملل بسبب الترف الزائد والثراء الفاحش.

وقالت المؤمن خلال لقاء تلفزيوني: ”كل شهر يتراوح دخلي ما بين الخمسين أو سبعين ألف دينار وأتوقع أي انفلونسر قاعدة تتابع راح تكون متفقة معي“.

وتابعت: ”أشعر بالملل لأني أحس أن كل شيء عندي عادى لأن فى السوشيال ميديا كثير يجيلي أشياء بدون ما أطلبها فقبل كنت أستمتع لما أنزل أسوي شوبينج الحين ما أستمتع لأن كل شيء صار عندى وما أستمتع باختيارها وراحت اللذة“.

وعن أموالها الزائدة نصحها المذيع بالتبرع بها فردت عليه قائلة: ”والله مفكرة بحق بيروت هالحين واتبرع بمبلغ ما راح أقوله، أنا كنت أبغى بسيارة بس سيارة سعرها عالي فحسيت بالذنب أن بيروت كدا وأنا قاعدة أصرف على سيارة فأعتقد لازم نساعد بعض“.

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وأردفت: ”إذا فكرت بالمبالغ اللي ندخلها ترا صح يعني سعر الإعلانات وكام إعلان انت بتسويه في اليوم يدخلك مبلغ عالي فالناس اللي قاعدة تكذب هذا الشيء بالغوا وبعدين يعتمد على كام إعلان أنت بتسوي وهذا إلى جانب البيزنس“.

وبيّنت أنها لا تحب مظاهر الثراء الفاحش أو إبرازها للمتابعين لأنها أشياء ”سخيفة“ من وجهة نظرها وأيضا لكي لا يشعر المتابعون بالنقص ولأنها لا ترغب أن تبين للناس أن حياتهم عادية لأنها حياة استثنائية لأنه ليس كل العاملين بمجال الإعلانات بنفس درجة الحظ.

وكانت الفاشينستا الكويتية فاطمة المؤمن قد احتفلت بعيد الحب عام 2019 بطريقة مختلفة وقامت بتوزيع مجموعة من الهدايا والورود على المواطنين في الشارع.