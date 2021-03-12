وفاة الإعلامية المصرية ملك إسماعيل بفيروس كورونا

غيّب الموت مساء الجمعة، الإعلامية المصرية ملك إسماعيل، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد -19″، منذ عدة أيام، عن عمر ناهز 85 عاماً.

ونعي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الإعلامية ملك إسماعيل؛ التي وافتها المنية اليوم إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وأعلن المجلس أن مصر فقدت إعلامية كبيرة ورمزا من رموز الإعلام المصري والعربي؛ مضيفا أن الفقيدة كان لها العديد من البصمات في التلفزيون المصري.

وأعلن الإعلامي المصري أحمد موسى وفاة الراحلة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، قائلاً: ”توفيت الإعلامية الكبيرة ملك إسماعيل مساء اليوم، حسبما أبلغني نجلها قبل قليل بوفاتها في المستشفى العسكري“.

كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، استجاب قبل أيام لاستغاثة نجل الراحلة، وقرر إدخالها أحد المستشفيات العسكرية لتلقي العلاج، بعد تدهور وضعها الصحي إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.