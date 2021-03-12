وفاة الكاتب المصري عباس الطرابيلي إثر إصابته بفيروس كورونا

غيَّب الموت، اليوم الجمعة، الكاتب الصحفي المصري عباس الطرابيلي، عن عمر ناهز الـ 85 عامًا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت وفاته ابنته الدكتورة عزة عباس الطرابيلي، حيث أصدرت بيانًا عن الأسرة جاء فيه أن“والدها شعر خلال الفترة الماضية بضيق شديد في التنفس، وآلام في الصدر، وتم نقله إلى المستشفى ليتم تأكيد إصابته بفيروس كورونا“.

وأوضحت ابنته أن تشخيص الأطباء جاء فشل في عضلة القلب والصمام، إلى جانب إصابته بفيروس كورونا، وتدهورت حالته بشكل سريع حتى بعد حجزه في العناية المركزة حتى أبلغ الأطباء أسرته بوفاته“.

ونعت الصفحة الخاصة بالكاتب عباس الطرابيلي، على موقع ”فيسبوك“ الراحل، تاركة نعيًا له، والإعلان عن موعد تشييع الجثمان جاء فيه:“إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله الكاتب الصحفي عباس الطرابيلي رئيس تحرير جريدة الوفد الأسبق“.

وأضاف المنشور:“الجنازة السبت الموافق 13 آذار/ مارس، بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري في السادس من أكتوبر، والدفن في مقابر الأسرة على طريق الواحات“.

وكان الكاتب الكبير عباس الطرابيلي قد أصيب بفيروس كورونا المستجد، قبل نحو 10 أيام، وعلى إثر ذلك تم نقله إلى مستشفى العزل في الشيخ زايد، حيث تدهورت حالته الصحية حتى وفاته.

يذكر أن الكاتب عباس الطرابيلي هو مؤرخ مصري من مواليد محافظة دمياط العام 1936، وعمل رئيس تحرير جريدة الوفد العام 1998، وله العديد من الكتب التاريخية.