في تغريدة غامضة.. الإعلامية فجر السعيد تحذر من "حدث وشيك" في الكويت

كتبت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل فجر السعيد تغريدة ”غامضة“ عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، تحذر فيه من أوضاع ”مريبة“ في بلادها.

ونشرت السعيد التغريدة، التي لم تكشف سببها أو تفاصيل عن ملابسات الموضوع، مكتفية بعبارات ملغزة، حيث قالت: ”هناك شي يلوح بالأفق.. لا أعلم ماهو بالضبط.. ولكن يالله سترك..قربت“.

هناك شي يلوح بالأفق … لا أعلم ماهو بالضبط … ولكن يالله سترك 🙌🏻 #قربت 🤕 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) March 11, 2021

وانتقدت الإعلامية الكويتية طوال الفترة الماضية المناوشات بين نواب مجلس الأمة.

نوابنا الأعزاء سابقاً .. ليش الردح على موضوع الانتقائية بتطبيق القانون على ندوة الداهوم فقط .. ترى الشعب فاهم مو غبي .. وتدرون انه يدري انكم تدرون بأن تحويل أحداث المجلس بالافتتاح بيد مكتب المجلس وليس الحكومه .. ليش تضحكون على الناس !!!! — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) March 12, 2021

ومن غير المعروف إن كانت السعيد قد قصدت بتغريدتها تغييرات في المشهد السياسي الكويتي، على خلفية التوترات الأخيرة.