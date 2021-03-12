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في تغريدة غامضة.. الإعلامية فجر الس...
تاريخ النشر: 12 مارس 2021 12:53 GMT
تاريخ التحديث: 12 مارس 2021 14:00 GMT

في تغريدة غامضة.. الإعلامية فجر السعيد تحذر من "حدث وشيك" في الكويت

كتبت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل فجر السعيد تغريدة "غامضة" عبر حسابها في موقع التواصل "تويتر"، تحذر فيه من أوضاع "مريبة" في بلادها. ونشرت السعيد التغريدة،

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المصدر: إرم نيوز

كتبت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل فجر السعيد تغريدة ”غامضة“ عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، تحذر فيه من أوضاع ”مريبة“ في بلادها.

ونشرت السعيد التغريدة، التي لم تكشف سببها أو تفاصيل عن ملابسات الموضوع، مكتفية بعبارات ملغزة، حيث قالت: ”هناك شي يلوح بالأفق.. لا أعلم ماهو بالضبط.. ولكن يالله سترك..قربت“.

وانتقدت الإعلامية الكويتية طوال الفترة الماضية المناوشات بين نواب مجلس الأمة.

ومن غير المعروف إن كانت السعيد قد قصدت بتغريدتها تغييرات في المشهد السياسي الكويتي، على خلفية التوترات الأخيرة.

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