منوعات

السلطات الكويتية تقبض على نجم مواقع...
تاريخ النشر: 12 مارس 2021 7:35 GMT
تاريخ التحديث: 12 مارس 2021 7:54 GMT

السلطات الكويتية تقبض على نجم مواقع التواصل "عبودكا"

ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت، القبض على نجم مواقع التواصل الاجتماعي عبدالله الجاسر، الشهير بـ"عبودكا"، وذلك بسبب كسره حظر التجول في منطقة الخيران. وبحسب

+A -A
المصدر: فريق التحرير

ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت، القبض على نجم مواقع التواصل الاجتماعي عبدالله الجاسر، الشهير بـ“عبودكا“، وذلك بسبب كسره حظر التجول في منطقة الخيران.

وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، فإنه تم ضبط ”عبودكا“ في الخيران بعد كسره حظر التجول ووجوده بلا أوراق ثبوتية، فيما من المقرر تسجيل قضية ضده بتهديد قائد الدورية.

وذكر حساب ”شاهين سناب“ في موقع ”تويتر“، أن ”عبودكا كسر حظر التجول في منطقة الخيران، وأثناء وجوده عند نقطة تفتيش رفض إبراز هويته، وادعى أنه نسيها، ثم حاول تهديد رجل الأمن الذي كان يتحدث معه، فتم القبض عليه، وإحالته لمركز الأمن، وتسجيل قضية بحقه“.

وكان ظهور نجم المواقع ”عبودكا“ قبل أيام مع وزير الداخلية ثامر العلي، أثار جدلا بين رواد مواقع التواصل، مستنكرين زيارة وزير الداخلية -الذي دعا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية – لعبودكا دون مراعاة لقواعد التباعد أو ارتداء الكمامة، كما استنكروا زيارته لعبودكا، الذي سبق وتم اتهامه بقضية غسيل الأموال.

 

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play