السلطات الكويتية تقبض على نجم مواقع التواصل "عبودكا"

ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت، القبض على نجم مواقع التواصل الاجتماعي عبدالله الجاسر، الشهير بـ“عبودكا“، وذلك بسبب كسره حظر التجول في منطقة الخيران.

وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، فإنه تم ضبط ”عبودكا“ في الخيران بعد كسره حظر التجول ووجوده بلا أوراق ثبوتية، فيما من المقرر تسجيل قضية ضده بتهديد قائد الدورية.

وذكر حساب ”شاهين سناب“ في موقع ”تويتر“، أن ”عبودكا كسر حظر التجول في منطقة الخيران، وأثناء وجوده عند نقطة تفتيش رفض إبراز هويته، وادعى أنه نسيها، ثم حاول تهديد رجل الأمن الذي كان يتحدث معه، فتم القبض عليه، وإحالته لمركز الأمن، وتسجيل قضية بحقه“.

ايش فيه البطل عبودكا كاسر الحظر يأخ الي صورته معاه وزير الداخليه احشمه شوي مأخذ سلفي معاه ثالث يوم كاسر الحظر عل مود وزير الداخليه صديجي ايش فيه — صقر العبدلي🇰🇼🇰🇼🇰🇼 (@ml9EK4G0c8fc7Sm) March 12, 2021

وكان ظهور نجم المواقع ”عبودكا“ قبل أيام مع وزير الداخلية ثامر العلي، أثار جدلا بين رواد مواقع التواصل، مستنكرين زيارة وزير الداخلية -الذي دعا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية – لعبودكا دون مراعاة لقواعد التباعد أو ارتداء الكمامة، كما استنكروا زيارته لعبودكا، الذي سبق وتم اتهامه بقضية غسيل الأموال.

القبض على "عبودكا" في الخيران بتهمة كسر حظر التجول.. فيديو قبل أيام: pic.twitter.com/BKtbCu9400 — ننشر فيديوهات (@reelq8) March 11, 2021

ياوزير الداخليه انت بالفيديو اللي قبل هالصوره ما قلت حق عبودكا انا اي تجمع احب امره واقعد معاهم ؟؟

زين وين التباعد بينك وبينه

طيب وين الكمام ولا عبودكا خط احمر

وبعدين ليش ماتكلمت على الجلسه الافتتاحيه

وليش ما تكلمت عن مسيرة الصبيه#وزير_الداخليه pic.twitter.com/3wYN2ulOZJ — د / جــيــكـــر (@Vxr331) March 8, 2021