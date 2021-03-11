بدور البراهيم تبرر نزعها الحجاب وتوجه رسالة لمتابعيها بخصوصه (فيديو)

أجابت الفاشينيستا وخبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم، على تساؤلات متابعيها بشأن نزعها الحجاب، لاسيما أنها توثق مقاطعها في الفترة الأخيرة وهي من دون الحجاب.

وقالت بدور البراهيم في مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، إنها في الأصل ليست محجبة كي ترتدي الحجاب أو تنزعه، وذلك في إشارة إلى أنها تعتبر ما تضعه على رأسها مجرد غطاء.

https://www.instagram.com/p/CMQUjbfhJPO/

وقال أحد المتابعين ويدعى ”بدر“، في سؤاله: ”ليه فجأة شيلتي الحجاب وكشفتي شعرك“، لترد بدور البراهيم: ”لأني أساسا أنا ماني محجبة وأن الحجاب الأول اللي كنتوا تشوفونه هذا مو حجاب“.

وأبدت بدور البراهيم امتعاضا من كثرة التساؤلات بشأن حجابها على الرغم من أنها تثير الكثير من الجدل في هذا الشأن، حيث تظهر في العديد من الأوقات وهي ترتدي غطاء رأس وفي أوقات أخرى تظهر بشعرها.

وأنهت بدور البراهيم حديثها قائلة: ”لا حدا يسألني تكفون من هذا السؤال خلاااص لا تسألوني“.

وبدأ ظهور بدور البراهيم وقد تخلت عن حجابها في منتصف فبراير الماضي، حيث ظهرت بقصة شعر قصيرة، في جلسة تصوير خضعت لها برفقة شقيقها، ورغم ظهورها بباروكة وقتها إلا أنها ظلت من دون حجاب منذ ذلك الحين.