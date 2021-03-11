"الأم البديلة".. أول عمل فني يجمع بين الدراما اللبنانية والعراقية

كشفت الفنانة اللبنانية ليا أبي شيعا عن تفاصيل أول عمل فني يجمع بين الدراما العراقية واللبنانية، والذي يأتي بعنوان ”الأم البديلة ”وسيعرض في السباق الرمضاني المقبل.

وأضافت ليا في تصريحات تليفزيونية، أن العمل سيضم مجموعة كبيرة من الممثلين العراقيين واللبنانيين سويا لأول مرة، ويتألف من 30 حلقة وسيتم تصوير معظم مشاهده بين بغداد ودمشق وبيروت، وسيتم عرضه على شاشة mbc العراق.

وأشارت إلى أن العمل يتناول قضية مهمة يعيشها كل مواطن عربي وتؤثر في حياته، مؤكدة أنها سعيدة للمشاركة في هذا المسلسل الذي سيكون ”بصمة فنية قوية في تاريخها خاصة وأن دورها مختلف وجديد بالنسبة لها“، بحسب قولها.

وكان آخر أعمال الفنانة ليا أبو شيعا مسلسل النحات وهو عمل لبناني من إنتاج سنة 2020، عرض في السباق الرمضاني الماضي من إخراج مجدي السميري، وتأليف بثينة عوض، ومن بطولة باسل خياط، أمل بوشوشة، ندى أبو فرحات، و‌إيلي متري.

يُشار إلى أن ليا أبو شعيا ممثلة شابة خطفت الأنظار بجمالها حين أطلت على الجمهور للمرة الأولى في مسلسل ”بيروت سيتي“.