هكذا ردت بسمة بوسيل على تجدد شائعة انفصالها عن تامر حسني

وضعت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، حدًا للشائعات التي تم تداولها مؤخرًا من جديد حول انفصالها عن زوجها الفنان المصري تامر حسني، من خلال نشرها صورة رومانسية تجمعهما عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.

وهذه أول صورة تُنشر لهما سويًا بعد حوالي 7 أشهر على قيام ”بوسيل“ بنشر صور لها بمفردها عبر حسابها الرسمي على تطبيق ”إنستغرام“، وهو ما كان يعزز شائعة انفصالهما أكثر.

وأنهت ”بوسيل“ هذا الجدل الذي كان قد اشتعل مجددًا من خلال مغازلتها لتامر، وتعليقها على الصورة، قائلة:“وينوّر قمر الليل، ويضحك لنا في سماه“، وسريعًا ما رد عليها تامر معلقًا:“والنبي أنتِ إللي قمر“.

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وبدأت شائعات الانفصال تلاحق الفنان تامر حسني وزوجته بسمة، بعد أن قامت الأخيرة في نوفمبر الماضي، بمفاجأة جمهورها بإعلان نبأ انفصالهما عبر حسابها الرسمي على ”إنستغرام“، قبل أن يعودا لبعضهما مرة أخرى بعد توسط العديد من الأقارب، والأصدقاء، والفنانين.