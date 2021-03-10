نيقولا معوض يعلن زواجه من حبيبته الأوكرانية

أعلن الفنان اللبناني نيقولا معوض، زواجه رسميًا من حبيبته الأوكرانية، ليحسم بذلك شائعة زواجه التي أثارت ضجة عارمة عبر ”السوشيال ميديا“ خلال الفترة الماضية، بعد انتشار صور رومانسية جمعتهما سويًا من قبل.

واحتفل نيكولا معوض بزواجه من حبيبته عبر فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على ”إنستغرام“، عبَّرا من خلاله عن حبهما لبعضهما البعض.

وظهر الثنائي وهما في قمة الرومانسية مع بعضهما البعض، كما وجَّها رسائل حب وامتنان لبعضهما، حيث قالت العروس:“عندما أنظر إليك أجد حياتي كلها أمامي، وأشعر بفيض بركة من الله لائتمانه لي عليك“.

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وقال نيقولا والذي ظهر مرتديًا بذلة باللون النبيتي:“تزوجنا للمرة الأولى والأخيرة، وجودك بحياتي دليل على أن الله يحبني، ليبعتلي حدا مثلك وكثير بحس حالي ما بستاهلك“.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير معهما، وانهالت عليهما المباركات والتهاني من قِبل أصدقائهما الفنانين والفنانات، متمنين لهما مزيدًا من السعادة والفرح .

وكانت انتشرت صور للثنائي من قبل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث تربطهما علاقة عاطفية قديمة.