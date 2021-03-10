عارضة الأزياء ألين سليمان تروي تفاصيل سرقتها على يد خادمتها (فيديو)

روت ناشطة مواقع التواصل الاجتماعي وعارضة الأزياء السعودية ألين سليمان، تفاصيل تعرضها للسرقة على يد خادمتها.

وأكد سليمان أن خادمتها ”استولت على براندات عالمية باهظة الثمن، من ملابسها وأحذيتها“.

وقالت في مقطع فيديو وثقته على حسابها في تطبيق ”سناب شات“ إنها ”اتخذت الإجراءات القانونية تجاه الواقعة حيث تواصلت مع الأجهزة الأمنية إلى أن تم القبض عليها“، محذرة في الوقت ذاته من ”التعامل مع الخادمات بدون الحذر والحيطة“.

وبينت: ”لدي غرفة مليئة بالملابس باهظة الثمن من أغلى وأفخم البراندات بحكم عملي كموديل“، منوهة إلى أنها ”لا تغلق تلك الغرفة وأنها بمثابة المعرض، أترك الغرفة دائما لخادمتي كي تنظفها وترتبها، لكن في يوم تفاجأت بكلبتي سوسة تنبح كثيرا كلما دخلت الخادمة تلك الغرفة“.

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وأفادت بأنها ”لم تنتبه في البداية لنباح كلبتها وأنها ظلت على هذا الوضع فترة طويلة، وفي يوم كانت عندي صديقة شاهدت سوسة كلبتي وهي تنبح على الخادمة، فقالت لي صديقتي إن هذه الخادمة تسرق شيئا من الغرفة وإن سوسة تعلم ذلك“.

وأوضحت أنها ”قررت أن تغلق الغرفة كليا لفترة، وبمجرد أن أغلقتها ولم تعد تدخلها، تفاجأت بسوسة لم تعد تنبح عليها، وأن رد فعل الخادمة تجاه قرار إغلاق الغرفة صدمها“.

وتابعت: ”جاءت لي يوما تقول هو حضرتك لا تثقي فيني لماذا أغلقت الغرفة، فرددت عليها حتى لا أتعبك يكفي عليكي الصالة وباقي الغرف، لتصيح بشكل غريب وغير مفهوم لكي أفتح الغرفة“.

وأردفت سليمان أنها ”ذات يوم ذهبت مع أصدقائها في أحد الأماكن وعند عودتها أخبرها جيرانها أنهم رأوا الخادمة وهي تنقل بعض الملابس والأحذية وتضعهم في مكان بالخارج، وأنها على الفور اتصلت بالشرطة وتم القبض عليها“.