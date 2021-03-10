الإعلامية الكويتية "ماما أنيسة" تدخل المستشفى بسبب وعكة صحية

دخلت الإعلامية الكويتية أنيسة جعفر، الشهيرة بـ“ماما أنيسة“، المستشفى الأميري في دولة الكويت، وذلك إثر تعرضها لوعكة صحية.

ووفق حسابات إخبارية محلية، فإن الإعلامية أنيسة (86 عاما) دخلت المستشفى، يوم الأحد، بعد شعورها بتعب مفاجئ، حيث قرر الفريق الطبي ضرورة بقائها في المستشفى إلى حين تحسن وضعها الصحي.

واشتهرت الإعلامية أنيسة جعفر، التي تعد واحدة من أبرز إعلاميات الكويت، وعرفت بين المواطنين بـ“ماما أنيسة“، بتقديمها برامج الأطفال على مدار سنوات طويلة في الإذاعة والتلفزيون، منها جنة الأطفال، مع الأطفال، نادي الأطفال، صبيان وبنات، الأطفال والصيف، ماما أنيسة والأطفال، عيال الديرة، كما قدمت فى الإذاعة برامج: ماما أنيسة والصغار، ماما أنيسة والشباب، للحديث معا، مع الشباب.

كما لقبت بعدة ألقاب منها ”حبيبة العرب“ و“أم الكويتيين“ و ”أم الأجيال“.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر دخول الإعلامية أنيسة إلى المستشفى، حيث دعوا لها بالشفاء العاجل، مستذكرين أوج مسيرتها التي عرفوها بها خلال فترة الطفولة.

وكان من بين الذين طالبوا بالدعاء للإعلامية القديرة، الفنان طارق العلي، حيث تمنى لها ”الشفاء العاجل“، واصفا إياها بـ“أم الجميع“.

ذكريات الطفولة الجميلة الله يحفظ ماما أنيسة ويشافيها ويعافيها ويطول بعمرها.♥️♥️ — Dalia 🇸🇦🇺🇸🇰🇷♥️ (@Doll34985409) March 10, 2021

بدورها، شاركت الإعلامية فجر السعيد بالدعاء لمواطنتها أنيسة جعفر، حيث كتبت عبر حسابها في ”تويتر“، ”اللهم إشف #ماما_أنيسه شفاء لا يغادر سقمًا اللهم ألبسها لباس الصحة والعافية يارب العالمين. اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها، اللهمّ آمين. … أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، آمين“.

اللهم إشف #ماما_أنيسه شفاء لا يغادر سقمًا اللهم ألبسها لباس الصحة والعافية يارب العالمين. اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها، اللهمّ اشفها، اللهمّ آمين. … أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، آمين #ادعولها pic.twitter.com/1SXZGBkcEi — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) March 9, 2021

كما انتشرت صورة في مواقع التواصل، يظهر فيها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في زيارة للاطمئنان على صحة الإعلامية ماما أنيسة.

رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ورئيس الهلال الاحمر هلال الساير يزوران ماما أنيسة للاطمئنان عليها بعد تعرضها لوعكة صحية pic.twitter.com/xhiKT94dCJ — هاشتاقات (@Q8Hashtagat) March 10, 2021

نسأل الله الشفاء لأم الكويت ، #ماما_انيسه 💙💙 — YJR (@YousefJR) March 10, 2021

وسبق أن تعرضت الإعلامية الكويتية في يونيو/حزيران 2019 لوعكة صحية شديدة، دخلت على إثرها المستشفى، حيث عانت من التهاب رئوي، وعدم استقرار في الضغط والسكر.