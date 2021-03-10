الكويت.. توقيف والد فاشنيستا إثر محاولته السفر بذهب ابنته المتحفظ على أموالها

أحالت وزارة التجارة والصناعة في الكويت، والد فاشنيستا محجوز على أموالها إلى النيابة العامة بعد محاولته السفر إلى دبي بكمية من الذهب تتجاوز قيمتها 62 ألف دينار (205 آلاف دولار) تعود ملكيتها لابنته الفاشنيستا.

وروت مصادر لصحيفة ”الراي“ الكويتية تفاصيل الحادثة، قائلةً إن ”والد الفاشينستا طلب من وزارة التجارة التصريح له بالسفر إلى دبي حاملاً كمية من الذهب والماس، معززاً موقفه بثلاث فواتير تثبت ملكيته للكمية، وذلك حسب الإجراءات المتبعة مع الوزارة والسفر في مثل هذه المواقف“.

وأوضحت أنه أثناء تدقيق التجارة على صحة الفواتير المقدمة من الوالد، تبين لها أن ”ملكية الذهب المطلوب إخراجه من الكويت تعود إلى ابنته الفاشينستا، المتحفظ على أموالها بأمر من النائب العام“.

وأضافت أنه ”تم إحالة الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسباً بعد الاشتباه بالفواتير التي قدمها والد الفاشنيستا بشأن الذهب واتضاح أنه يعود لابنته“.

ولم يتم الكشف عن اسم الفاشنيستا، وإن كانت من ضمن المشاهير المتهمين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ ”غسيل أموال المشاهير“ التي تم إثارتها في تموز/ يوليو عام 2020.

وقبل أسابيع كشف تقرير إخباري نشرته صحيفة ”القبس“ المحلية أن غالبية المشاهير المتهمين في القضية، استطاعوا تبرير مداخيلهم بفواتير ”أصلية ومؤرخة“، فيما كلفت النيابة العامة جهاز أمن الدولة بالتحري عن المجموعة الأخرى التي لم تتمكن من تسليم فواتير رسمية.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن القضية تتجه إلى أن تكون ”عبارة عن جنحة، وليست جريمة غسيل أموال“، مرجحةً أن ”يتم تحويل 3 متهمين فقط إلى محكمة الجنايات، فيما تتجه القضايا الأخرى إلى الحفظ“.