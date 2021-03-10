أكثر من 49 مليون شخص شاهدوا مقابلة هاري وميغان

ذكرت شبكة (سي.بي.إس) الأمريكية يوم الثلاثاء أن أكثر من 49.1 مليون شخص في أنحاء العالم شاهدوا عبر التلفزيون أو الإنترنت المقابلة التي أجرتها مذيعة التلفزيون الشهيرة أوبرا وينفري مع الأمير هاري وزوجته ميغان وكان لها وقع الصاعقة.

وتم بث المقابلة، التي وجه فيها الزوجان اتهامات بالعنصرية والتجاهل ووجود تناحر داخل العائلة المالكة، عبر شبكة (سي.بي.إس) يوم الأحد وعلى محطة (آي.تي.في) التلفزيونية البريطانية يوم الاثنين.

ولا تزال المقابلة متاحة على منصات البث.

وذكرت شبكة (سي.بي.إس) وهي وحدة تابعة لشركة فاياكوم سي.بي.إس أن اعداد المشاهدين تتزايد وانها قد تعيد بث المقابلة في الولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن جمهور التلفزيون في الولايات المتحدة بلغ 17.8 مليون من العدد الإجمالي للمشاهدين، ما يجعلها أعلى حدث ترفيهي خاص من حيث التصنيف منذ حفل الأوسكار في فبراير/ شباط 2020.

وقالت الملكة إليزابيث والأسرة الملكية في بريطانيا، الثلاثاء، إنهم شعروا بالحزن عندما علموا بالتجارب التي مر بها الأمير هاري وزوجته ميغان.

وأضافوا، بحسب بيان لقصر بكنغهام، في أول رد على مقابلة مثيرة للأمير هاري وزوجته مع أوبرا وينفري، أنهم سيتناولون القضايا المتعلقة بالعرق، التي أثارها الزوجان.

وقال بيان القصر: ”تشعر الأسرة بأكملها بالحزن لمعرفة مدى صعوبة السنوات القليلة الماضية بالنسبة لهاري وميغان“.

وأضاف البيان أن ”القضايا المُثارة، خاصة تلك المتعلقة بالعرق، تبعث على القلق، وعلى الرغم من أن بعض الروايات قد تتباين، فإنها تُؤخذ بجدية بالغة وستتعامل معها الأسرة بخصوصية“.

وأكد قصر بكنغهام، في بيانه، أن ”هاري وميغان وآرتشي سيظلون دائمًا أفرادًا محبوبين جدًا في العائلة“.