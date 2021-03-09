عايض يوسف يشارك زوجته هبة حسين في عمل فني لأول مرة برمضان

كشفت شبكة قنوات ”mbc“ عن تعاون فني سيجمع لأول مرة بين الفنان السعودي عايض يوسف وزوجته الفنانة هبة حسين وسيعرض في السباق الرمضاني المقبل.

ونشرت mbc عبر صفحتها الرسمية بموقع التغريدات القصيرة تويتر صورة للزوجين عايض يوسف وهبة حسين، مرفقة معها إعلان الخبر الذي جاء فيه: ”لأول مرة.. عايض يوسف مع زوجته هبة الحسين في مسلسل واحد“.

وأكد خبر تعاونهما الفنان السعودي عبدالمجيد الرهيدي في لقاء تليفزيوني مؤكدا أن المسلسل سيكون ”ممنوع التجول“ للفنان السعودي ناصر القصبي، مشيدا بهذا التعاون الذي يُعد الأول بين الزوجين.

وتزوج المغني السعودي عايض يوسف، بمواطنته الممثلة والإعلامية هبة الحسين سبتمبر الماضي، وكتب عايض يوسف حينها في تغريدة له عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات تم اليوم عقد قراني عسى الله يوفق يارب“.

وعايض يوسف عايض فنان سعودي من مواليد 1995، وهو أحد مشاهير منصات التواصل الاجتماعي في السعودية، واقتحم عالم الشهرة وظهر لجمهوره عام 2015 عندما أطلق أغنية ”نسيتني“ وتم إعادة توزيعها ونشرها في يناير عام 2016، وحققت 8.5 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب.

وذاع صيت عايض يوسف، عندما نشر أغنية بعنوان ”ساقي العطش“ والتي حصلت على 21 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب، ونجاح هذه الأغنية قاده لتقديم أغنية ”قليل الشوف“ و“مودي خوش“.

أما هبة الحسين فهي إعلامية وممثلة، ومقدمة برامج تلفزيونية، وهي حاصلة على بكالوريوس في الأدب الإنجليزي، ثم ماجستير في الإعلام، إذاعة وتلفزيون.