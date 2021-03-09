إسرائيل تحول قصة لاعب الجودو الإيراني سعيد مولاي لمسلسل تلفزيوني

تستعد إسرائيل لإنتاج مسلسل تلفزيوني يروي قصة صداقة بين بطلي العالم للعبة الجودو، الإسرائيلي ساغي موكي، والإيراني سعيد مولاي، الذي فر من بلده خوفا على حياته.

وبحسب صحيفة ”ذا تايمز أوف إسرائيل“ فإن المسلسل سيكون من إنتاج شركة Tadmor Entertainment الإسرائيلية وشركة MGM.

وأوضحت الصحيفة أن المسلسل ”يروي قصة لاعبَي الجودو، اللذين أصبحا صديقين منذ أن أمرتْ إيران مولاي بالانسحاب من مباراة نصف النهائي في بطولة طوكيو العالمية للجودو عام 2019 كي لا يواجه الرياضي الإسرائيلي موكي في النهائيات“.

وفر مولاي ليعيش كلاجئ في ألمانيا، قبل أن يشارك أخيرا في مسابقة ”غراند سلام“ الدولية للجودو التي أقيمت في تل أبيب، ويفوز بالميدالية الفضية، بينما غادر موكي المنافسة من الجولة الأولى.

ووفقا للقناة الـ 12، قال مولاي لموكي بعد انتهاء المنافسة: ”ربما سنلتقي في نهائيات الأولمبياد“.

ومن المتوقع أن يتنافس كلّ من لاعبي الجودو في أولمبياد طوكيو 2021.

وأشارت ”ذا تايمز أوف إسرائيل“ إلى أنه ”سيرافق المسلسل لقطات حية ومقابلات من مسيرة الرياضيين المهنية، كما يجري العمل -أيضا- على فيلم وثائقي مرافق“.

وعلق مولاي قائلا: إن المسلسل التلفزيوني ”فرصة رائعة لإظهار أن الرياضة طريقة رائعة لكسر الحواجز“.