القبض على اليوتيوبر المصري محمد عطوة بتهمة "خدش الحياء"

ألقت أجهزة الأمن المصرية، اليوم الإثنين، القبض على اليوتيوبر الشهير محمد عطوة، بمدينة نصر في القاهرة؛ بتهمة خدش الحياء العام وسب النساء عبر قناته على ”يوتيوب“.

وكانت الأجهزة الأمنية رصدت انتشار فيديو لليوتيوبر محمد عطوة، يسب فيه النساء ويتنمر عليهن، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.

ووجهت النيابة تهمًا لليوتيوبر، من بينها: ”سب النساء وازدراء الأديان وخدش الحياء العام“، وحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة.

وأمرت النيابة بحبس اليوتيوبر الشهير محمد عطوة 15 يوما، على ذمة التحقيقات.

وكانت السلطات المصرية ألقت القبض، خلال الفترة الماضية، على عدد من مشاهير اليوتيوبرز، وفتيات التيك توك، بعد رصد عدد من الفيديوهات التي تحرض على الفجور والفسق.

ومن بين هؤلاء: حنين حسام وريناد عماد، المفرج عنهما قبل أيام، فيما لا تزال مودة الأدهم في سجن النساء بالقناطر على ذمة الحبس الاحتياطي، في قضية الاتجار بالبشر.