راغب علامة يروي تفاصيل إصابته بعيار ناري في الأردن (فيديو)

روى الفنان اللبناني راغب علامة، تفاصيل تعرضه لعيار ناري في الأردن بسبب ما سماه ”دائرة عاطفية“.

ولم يكن راغب علامة واضحا في تفسير ما تعرض له عام 1998 عندما كان على المنصة خلال حفل غنائي في الأردن وتعرض لعيار ناري في رجله، إذ تحدث عن علاقة كادت ان تودي بحياته، ومن ثم لم يوجه الاتهام لشخص بعينه، وإنما لـ“دائرة“ لها علاقة بعدة أشخاص.

وقال راغب علامة في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج ”يوم ليك“، الذي انطلقت أولى حلقاته عبر قناة الحياة وتقدمه الإعلامية سمر يسري، إنه وقع في ذلك الخطأ باعتبارها تجربة خطيرة.

وأضاف راغب علامة قائلا: ”كنت في علاقة عاطفية كادت أن تدمرني وتقضي علي وبسببها انضربت بالنار، ودي في مرة كنت في الأردن سنة 1998، أنا مش بتهم حدا إلا هذه الدائرة العاطفية وتمت بشكل أو بشكل آخر“.

ومضى راغب علامة قائلا: ”أنا ما عندي عدو ومش ممكن ييجي شخص في بلد أمنية بامتيار يعمل كده بدون ما يترك وراه خيط، لم تكن الدائرة شخصا واحدا هي دائرة خطرة وكانت شكوك عندي ومحدش ليه مصلحة ياذيني“.

وبشان ما إذا كانت تلك التجربة جعلته أكثر حذرا في علاقاته فيما بعد، تابع راغب علامة قائلا أنه تزوج بعد ذلك، لكنه نبه ابنيه خالد ولؤي لذلك الخطر.

وعن حياة الوهج في شبابه خلال الثمانينات والتسعينات والفترة الحالية قال راغب علامة إنه كان شابا يبني مستقبله في فترة الشباب أما حاليا فينتبه لمستقبله كي يحافظ على ما بناه.

وأكد أن الشغف كما هو ولكن نظرته للحياة تغيرت تماما مبينا أنه وقع في الكثير من الأخطاء لكنه يتعلم منها دروس وعلم أولاده ذلك.