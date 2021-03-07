يشبه بن لادن.. بوستر مسلسل “القاهرة كابول” لطارق لطفي يثير جدلا واسعا

أثار طرح البوستر الدعائي لمسلسل ”القاهرة كابول“ ضجة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية.

ويؤدي دور البطولة في المسلسل الفنان المصري طارق لطفي، وينافس به في ماراثون دراما رمضان المقبل 2021.

وتشكلت حالة من الجدل بسبب المظهر الذي ظهر به طارق لطفي، حيث تصدر المشهد وحوله عدد من نجوم الفن المشاركين في العمل، إذ قام بإطلاق لحيته وارتدى ملابس تشبه ملابس تنظيم القاعدة. ورفع طارق لطفي إصبع ”السبابة“ وارتدى ”عمامة بيضاء“ يشتهر بها قادة تنظيم القاعدة، فبدا قريب الشبه تمامًا من زعيم التنظيم أسامة بن لادن، وسط تساؤلات عن الشخصية التي يجسدها في العمل، وتتكتم الشركة المنتجة على تفاصيل العمل.