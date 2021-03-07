يشبه بن لادن.. بوستر مسلسل “القاهرة كابول” لطارق لطفي يثير جدلا واسعا

أثار طرح البوستر الدعائي لمسلسل ”القاهرة كابول“ ضجة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية.
ويؤدي دور البطولة في المسلسل الفنان المصري طارق لطفي، وينافس به في ماراثون دراما رمضان المقبل 2021.
وتشكلت حالة من الجدل بسبب المظهر الذي ظهر به طارق لطفي، حيث تصدر المشهد وحوله عدد من نجوم الفن المشاركين في العمل، إذ قام بإطلاق لحيته وارتدى ملابس تشبه ملابس تنظيم القاعدة.
ورفع طارق لطفي إصبع ”السبابة“ وارتدى ”عمامة بيضاء“ يشتهر بها قادة تنظيم القاعدة، فبدا قريب الشبه تمامًا من زعيم التنظيم أسامة بن لادن، وسط تساؤلات عن الشخصية التي يجسدها في العمل، وتتكتم الشركة المنتجة على تفاصيل العمل.
وأبدى عدد من المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي دهشتهم من ظهور طارق لطفي بهذا الشكل، لا سيما أن ما تم الكشف عنه هو أن العمل سيعتمد على 3 شخصيات رئيسة هي: فتحي عبد الوهاب ويجسد شخصية إعلامي، وخالد الصاوي ويجسد شخصية ضابط أمن وطني، أما طارق لطفي فيجسد شخصية متشدد.
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وقال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إن اختيار طارق لطفي لتجسيد تلك الشخصية جاء مناسبًا للغاية، بينما اعترض البعض على كثير من هذه النوعية من المسلسلات خلال السنوات الماضية.
وكتبت متابعة تدعى حنان هداية قائلة: ”طارق لطفي بقي أسامة بن لادن عندما تتحول الدراما لسلاح وعي شامل.. فتنير العقول وتهدم الأكاذيب #القاهرة_كابول خلي الأجيال تفهم وتعرف تاريخ وتآمر الخونة“.
وقالت إحدى الصفحات: ”لفت نظري بوستر مسلسل القاهرة كابول اللي هيجسد فيه الفنان طارق لطفي دور بن لادن.. اختيار الشخصية واضح ومش محتاج أي تعليق، الشخصية متطابقة لحد كبير جدا..“.
وكتب أحمد محسن يقول: ”وظهر خلال البوستر بطل العمل الفنان طارق لطفي، الذي يقوم بدور قائد تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن بنفس الشكل والهيئة واللحية الطويلة والملابس المتعادة التي يتذكرها الملايين“.
ومسلسل ”القاهرة كابول“ بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، حسني شتا، كريم سرور وغيرهم، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام علي.