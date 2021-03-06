بثينة الرئيسي تتراجع عن موقفها وتأخذ لقاح كورونا

تراجعت الفنانة العمانية بثينة الرئيسي عن موقفها بالامتناع عن أخذ لقاح كورونا بعد وفاة زميلها الفنان مشاري البلام متأثرًا بإصابته بالفيروس، وأعلنت أنها أخذته يوم الجمعة، بعد فترة من التردد وحتى تستطيع السفر إلى بلدها عمان والتي تستلزم أن يكون معها شهادة بتلقي اللقاح.

وقالت بثينة الرئيسي، في فيديو نشرته عبر صفحتها بموقع ”سناب شات“، إنها أخذت لقاح أكسفورد، لافتة إلى أنها شعرت بحرقان شديد في ذراعها ولكنها لم تتعب وخرجت بعدها وأكملت عملها، ولكن في نهاية اليوم شعرت بتعب شديد وتنميل بجسمها.

وأضافت الفنانة العمانية أنها لا تستطيع تحريك يدها التي أخذت فيها اللقاح، وتشعر فيها بسخونة شديدة، لافتة إلى أنها لا تريد أن تخيف الناس منه، ولكنها تحكي للناس الأعراض المتوقع أن تحدث لهم رغم أنه قد لا يتعرض لها الجميع.

ولفتت إلى أنها لم تستطع أن تذهب للتصوير من شدة تعبها والذي تتمنى أن يزول سريعًا، متوجهة بالشكر لكل القائمين على عملية تلقيح المواطنين لشدة تنظيمهم والجهد الذي يبذلونه.

وكانت الفنانة العمانية بثينة الرئيسي، المقيمة في الكويت، قالت منذ أسبوع إنها كانت مترددة بشأن تلقي لقاح كورونا من عدمه، ولكن بعد وفاة الفنان مشاري البلام متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا قررت عدم الحصول عليه مطلقا.

وقالت بثينة الرئيسي في فيديو صوتي نشرته عبر صفحتها بموقع ”سناب شات“ إنه لا يوجد أي إجراءات أو فحوصات يتم القيام بها قبل أخذ اللقاح، موضحة أن مشاري البلام كان مصابا بكورونا خلال تطعيمه، ولم يتم فحصه على الرغم من أنه كان يشعر ببعض الاحتقان في الزور وبالتالي كان من الواجب فحصه.

وأكدت الفنانة العمانية أنها لا تريد إلقاء اللوم على أي جهة، ولكنها لن ترضى أبدًا أن تحصل على أي لقاح دون أن يتم إجراء فحوصات لها قبل التطعيم؛ للاطمئنان على وضعها الصحي.