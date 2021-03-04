الفنانة السورية أصالة نصري تعتزم خوض تجربتها التمثيلية الأولى

كشف المنتج المصري جمال العدل أن الفنانة السورية أصالة نصري ستخوض أولى تجاربها التمثيلية، من خلال قيامها ببطولة مسلسل تؤدي فيه دور مطربة.

وقال العدل، في تصريحات تلفزيونية: ”اتفقنا أنا وأصالة إني أدور لها على حاجة أعملها لها دراما.. بس أصالة بحجمها الكبير ده ضروري أقدم لها حاجة متفردة ومختلفة، فما زلت في مرحلة البحث“.

وأضاف: ”أنا اللي أقنعتها بدخول التمثيل.. قلتلها ما تيجي يا أصالة أعملك مسلسل 8 أو 10 حلقات.. فعجبتها الفكرة جدا.. لكن لسه مفيش حاجة استقرينا عليها“.

واختتم حديثه: ”الأكيد أن أصالة هتمثل دور مطربة في المسلسل، لكن هذا العمل لا يتحدث عن قصة حياتها الحقيقية“.

ومنذ حوالي أسبوعين، خطفت النجمة السورية أصالة أنظار واهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهور مفاجئ في مقطع فيديو مع مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش، وغنى الاثنان دويتو لأغنية ”سكر محلي“.

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وأعرب شاكوش عن سعادته البالغة بعد الغناء مع الفنانة أصالة، ونشر شاكوش مقطع الفيديو المشترك على حسابه بموقع ”إنستغرام“.

ويظهر الفيديو تواجدهما معا في إحدى الحفلات الخاصة، حيثُ علق شاكوش على الفيديو قائلا: ”اتشرفت أني غنيت مع نجمة كبيرة بحجم أصالة، سكر محلي“.

ولقي الفيديو، الذي تم تداوله بشكل واسع، إعجاب عدد كبير من الجمهور بأداء أصالة وشاكوش للأغنية معا.