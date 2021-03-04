راغب علامة يهاجم الحكومة اللبنانية بعد مشهد "التقاتل" على حليب الأطفال (فيديو)

شن الفنان اللبناني راغب علامة هجومًا عنيفًا على الحكومة اللبنانية بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع يظهر فيه تقاتل عدد من اللبنانيين على شراء علب حليب أطفال وزيت مدعومين داخل أحد المتاجر نتيجة قلة المواد الغذائية المتوفرة بالأسواق.

ونشر النجم اللبناني عبر حسابه على موقع ”تويتر“ فيديو المشاجرة وعلق عليها غاضبًا: ”يا أولاد الحرام اللي قاعدين عالكراسي ودمّرتوا لبنان الجميل وأذليتوا شعبنا المعروف بطيبته وكرمه وشهامته، صارت الناس عم تتقاتل على كيلو حليب للأطفال“.

ومضى قائلًا: ”أولاد الحرام الله ينتقم منكم ويذلّكم متل ما ذليتوا المساكين اللي وصّلوكم عالكراسي، بإذن الله نهايتكم وخيمة، اقرأوا التاريخ“.

يا أولاد الحرام اللي قاعدين عالكراسي ودمّرتوا لبنان الجميل وأذليتوا شعبنا المعروف بطيبته وكرمه وشهامته. صارت الناس عم تتقاتل على كيلو حليب للأطفال. يا أولاد الحرام الله ينتقم منكم ويذلّكم متل ما ذليتوا المساكين اللي وصّلوكم عالكراسي. بإذن الله نهايتكم وخيمة ، إقرأوا التاريخ pic.twitter.com/urGRrjwhs8 — RaghebAlama (@raghebalama) March 4, 2021

ويواجه لبنان أزمات حادة مؤخرًا بسبب عدم استقرار الوضع السياسي، إلى جانب أن عدم استقرار سعر صرف الدولار تسبب في ارتفاع أسعار العديد من الخدمات والسلع الغذائية، ما زاد من معاناة المواطن اللبناني.

وكان الفنان راغب علامة قد قال في تغريدات سابقة إن الشعب اللبناني دفع وما زال يدفع الثمن غاليًا إلى حد الإفلاس والانهيار بسبب الصراعات بين أهل السلطة.