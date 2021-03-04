أحمد السالم يعلن طلاقه رسميا من الفاشينيستا السعودية ملكة كابلي

أعلن البلوغر الكويتي أحمد السالم عبر حسابه في ”سناب شات“، اليوم الخميس، عن طلاقه رسميا من الفاشينيستا وخبيرة التجميل السعودية ملكة كابلي.

ونشر السالم صورة من صك الطلاق، مرفقا بتعليق: ”الحمدلله على كل شيء.. الله يعوضني ويعوضها خيرا“.

وبدأت الخلافات تظهر بين كلّ من السالم وكابلي قبل عدة أشهر، حين خرجت الفاشينيستا السعودية بمقطع فيديو تتهم فيه زوجها بالخيانة، وملمحة إلى رغبتها في الانفصال عنه.

لكنها عادت بعد إثارتها الجدل بأيام قليلة واعتذرت منه بتقديمها عددا من باقات الورد له، وتوثيق ذلك عبر ”سناب شات“ في محاولة لإظهار الصلح بينهما، بينما علق السالم على حسابه في تطبيق ”سناب شات“ آنذاك، قائلا: ”ياريت كل شيء يحله الورد.. كل شيء فيني متلخبط“.

وأقر البلوغر الكويتي بوجود خلاف بالفعل بينه وبين زوجته، لكنه نفى أن يكون ذلك وصل حد الخيانة، مؤكدا أن كابلي قد بالغت في ردة فعلها.

وأوضح في ذلك الوقت أنه يتفهم حالة الحزن التي ظهرت على كابلي، وقال إنه ”واثق أنها لم تقصد توجيه تهمة الخيانة له“، وتابع: ”بالفعل وقع خطأ صغير وبسببه لم تأخذ حقها وحدها بل إن الخليج كله أخذ حقها لأن جميعه أصبح يهاجمني“.

وعبر السالم عن غضبه من التعليقات السلبية والمسيئة التي كان في بعضها تنمر عليه، موضحا أن هذا أغضبه أكثر من رغبته في تبرير سبب الخلاف.