بعد احتدام الصراع.. ميغان ماركل تلمح لاتهام العائلة المالكة بترويج الأكاذيب

احتدم الصراع بين ميغان وأفراد العائلة المالكة، وفي مقطع تشويقي ثان نشرته شبكة ”سي بي إس“ للمقابلة المرتقبة مع المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري، ألمحت ميغان ماركل إلى أن القصر يروج الأكاذيب عنها وعن زوجها هاري.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تم إصداره حديثا، تعليق دوقة ساسكس على قصر باكنغهام وكيف يمكن أن يتوقعوا أن يظل الزوجان صامتين حتى بعد كل هذا الوقت.

وخلال المقطع التشويقي الذي تبلغ مدته 30 ثانية، سألت وينفري ميغان: ”ما هو شعورك حيال سماع القصر الملكي لتصريحاتك اليوم؟“.

وردت ميغان: ”لا أدري كيف يمكن أن يتوقعوا أن باستطاعتنا بعد كل هذا الوقت أن نلتزم الصمت بكل بساطة إذا كان القصر يؤدي دورا نشطا في ترويج الأكاذيب عنا“.

وأضافت الممثلة السابقة: ”إذا كان ذلك مصحوبا بخطر فقدان الأشياء.. فهناك الكثير مما ضاع بالفعل“.

جدير بالذكر، أنه تم تسجيل المقابلة المنتظرة، قبل نشر صحيفة ”تايمز“ البريطانية اتهامات لميغان ماركل بالتنمر علي الموظفين، عندما كانت تعيش في قصر كنسينغتون في لندن.

ونشرت صحيفة التايمز، نقلا عن مصادر قالت إن الشكوى ادعت أن الدوقة تسببت في رحيل مساعدين شخصيين من منزلها في قصر كينغستون وقوضت ثقة موظف ثالث.

وفي وقت سابق، أعلن قصر باكنغهام في بيان غير عادي أنه يشعر ”بقلق بالغ“ إزاء الاتهامات التي أوردتها الصحيفة ووجهها موظفون سابقون لدوق ودوقة ساسكس.

وتابع البيان: ”سيتم دعوة الموظفين المعنيين بمن فيهم الذين غادروا العائلة الملكية للحضور للتحقيق في هذا الأمر“.

واختتم قصر باكنغهام بيانه قائلا: ”القصر لا ولن يتسامح مع المضايقات التي يتعرض لها أفراد الأسرة الملكية“.

جدير بالذكر، أنه من المتوقع أن ترفع المقابلة المرتقبة مع وينفري، التي ستبث في الولايات المتحدة يوم الأحد المقبل، الغطاء عن الفترة القصيرة التي قضاها هاري وميغان كفردين من العائلة المالكة قبل تنحيهما عن أدوارهما وانتقالهما للعيش في الولايات المتحدة.

ويترقب الكتّاب المتخصصون في الشؤون الملكية البريطانية، ما سيقوله الزوجان خلال المقابلة عن قرارهما قطع روابطهما مع العائلة الملكية، وحياتهما الجديدة بعيدا من التاج.