عائلة عراقية تطالب كاظم الساهر بسداد مبلغ مالي اقترضه قبل 40 سنة (فيديو)

أحدثت عائلة تقطن شمال العراق ضجّة واسعة بشأن مطالبتها الفنان كاظم الساهر، بسداد مبلغ مالي كان اقترضه من سيدة، قبل 40 عاما، ولم يقم برده بعدما وصل إلى النجومية والشهرة.

وروى تقرير نشرته قناة ”NRT“ الكردية، قصة كاظم الساهر مع القرية التي قطنها لسنتين، لكن الأغرب هو ذكر اقتراض الفنان العراقي مبلغا ماليا من والدة إحدى العائلات.

وعمل الساهر وعاش في إحدى قرى محافظة دهوك لمدة عامين منذ العام 1979 حتى العام 1981، حيث كان يعمل معلما يقدم دروسا في الرياضة والإنجليزية والعربية للطلبة.

وذكر أحد الأشخاص في التقرير أن كاظم الساهر، كان يأكل ويشرب على حساب أهل القرية، لافتا إلى أنّ ”القيصر“ لم يكن وفيّا معهم ولم يسأل عن أهل القرية ولم يزرهم أو يقدم شيئا لهم.

وظهر أحد أفراد تلك العائلة زعم أنه صاحب الحق حاليا في الحصول على المبلغ الذي اقترضه كاظم الساهر، موضحا أنه ابن السيدة التي اقترض منها ”الساهر“ المبلغ المالي.

وأشار إلى أن كاظم الساهر وعد والدته، بأن يعيد لها المبلغ عندما يعود، ولكنه لم يعد ووالدته توفيت وبقي المبلغ في ذمة الساهر، مطالبا إياه بصفته ابن هذه السيدة بإعادة المبلغ الذي لم يذكر قيمته.

يذكر أن كاظم الساهر له 7 أشقاء هم: ”علي وحسن وحسين وعباس ومحمد وإبراهيم وسالم“، وشقيقتان ”أميرة وفاطمة“، وولد القيصر بالموصل عام 1957، وتزوج مرة واحدة فقط في حياته من ابنة عمه في نهاية السبعينيات واستمر الزواج حتى عام 1996 ولم يتزوج بعدها، وله ولدان، هما ”وسام“ من مواليد 1981، و“عُمر“ من مواليد 1987.