من هي الفنانة المصرية الراحلة ليلى الاسكندرانية؟

فجع الوسط الفني بوفاة أشهر ”كومبارس“ في السينما المصرية الفنانة ليلى الاسكندرانية، بعد 38 عاما من العطاء الفني الكبير، لقبت خلالها بـ“فتوة الأفلام المصرية“.

وأعلن خبر وفاة ليلى الإسكندرانية ابنها ”الماكيير“ الشهير علاء التونسي، حيث نشر عبر حساباته في مواقع التواصل: ”شكر الله سعيكم جميعا وتقبل الله دعاءكم ولا أراكم مكروها في من تحبون، ونشكركم على مواساتكم لنا في عزائنا سواء من خلال الرسائل أو بالاتصال أو على مواقع التواصل الاجتماعي وآسف لعدم ردي على تليفونات أو رسائل“.

ودخلت ليلى الاسكندرانية عالم الفن عام 1983 بفيلم ”حب في الزنزانة“ بطولة الفنان عادل إمام، والفنانة سعاد حسني، حيث قامت بدور السجانة.

وعرفت أيضا بصاحبة ”أشهر إفيه“ في السينما، وكان خلال مشاركتها بفيلم ”غبي منه فيه“ مع الفنانة نيللي كريم والفنان هاني رمزي، حيث اقتصر دورها على مقولة ”يخربيتك يا إسماعيل بهدلت الواد“ وكانت توجهه حينها للفنان عبدالله مشرف.

وشاركت ليلى الاسكندرانية بعد ذلك في عدد كبير من الأفلام، أشهرها: ”إكس لارج، وميدو مشاكل“ مع الفنان أحمد حلمي، و“جاءنا البيان التالي“ مع محمد هنيدي، و“المنسي“ مع الفنان عادل إمام، و“هي فوضى“ مع الفنان الراحل خالد صالح، وفيلم ”سمير أبو النيل“ مع أحمد مكي.

وشاركت في مسلسل ”عائلة ونيس“ مع الفنان محمد صبحي، ومسلسل ”حديث الصباح والمساء“ مع نخبة كبيرة من نجوم الفن، ومسلسل ”عائلة الحاج متولي“ مع الفنان الراحل نور الشريف.